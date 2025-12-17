Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đến nay có 33/43 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, di dời; 10 hộ còn lại đang tiếp tục được vận động. Thành phố áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù, bố trí tái định cư tại Đông Anh, Việt Hưng hoặc khu nhà tái định cư Thượng Thanh, nhằm bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi người dân.