Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng

|
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp hồ và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Khu đất này được quy hoạch làm Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian cây xanh ven hồ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.
|
Khu vực thu hồi đất của dự án gồm 47 chủ sử dụng, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong tháng 12, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 25 hộ; trong đó 20 hộ đã nhận tiền. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.
|
Đáng chú ý, một khu đất trên phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời, phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
|
Theo tìm hiểu, khu đất trên thuộc các số nhà 63 - 65 - 67 phố Đinh Tiên Hoàng, có mặt tiền hơn 15 m, hiện được chia thành nhiều gian hàng kinh doanh.
|
Khu đất rộng hơn 400 m2, có hai sổ đỏ, hướng thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm, được xem là “đất vàng, đất kim cương” hiếm hoi của Thủ đô.
|
Sau quá trình làm việc với UBND phường Hoàn Kiếm, gia đình đã đồng thuận phương án bồi thường khoảng 400 tỷ đồng và dự kiến nhận tiền trong khoảng 10 ngày tới.
|
Cùng thuộc diện phải di dời để xây dựng Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm, nhiều khu đất có diện tích lớn, mặt tiền đẹp đang kinh doanh khách sạn trên phố Lý Thái Tổ cũng gây xôn xao dư luận khi mức bồi thường chưa được công bố.
|
Khách sạn 10 tầng tại số 26 phố Lý Thái Tổ, được xây dựng từ năm 2019, mới được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4/2025. Theo tìm hiểu, khách sạn có khoảng 52 phòng.
|
Từ khách sạn, người dân và du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tới các điểm du lịch quanh Hồ Hoàn Kiếm.
|
Khách sạn này có hai lối tiếp cận, gồm lối chính trên phố Lý Thái Tổ và cổng phụ phía sau thông ra ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng.
|
Theo khảo sát trên các trang bất động sản, giá đất mặt đường Lý Thái Tổ hiện dao động quanh mức 1 tỷ đồng/m2, khiến giá trị ước tính của khách sạn 10 tầng này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
|
Cách đó không xa là một khách sạn nằm tại số 32 phố Lý Thái Tổ, ngay sát ngã tư phố Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn.
|
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đến nay có 33/43 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, di dời; 10 hộ còn lại đang tiếp tục được vận động. Thành phố áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù, bố trí tái định cư tại Đông Anh, Việt Hưng hoặc khu nhà tái định cư Thượng Thanh, nhằm bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi người dân.
|
Hiện dự án đầu tư xây dựng phân kỳ I (giai đoạn 1) Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm đang triển khai phá dỡ 7 trụ sở cơ quan, tổ chức trong phạm vi dự án gồm: Chi cục Dân số – Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND TP Hà Nội, Thành hội Người mù Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Hà Nội, trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.
Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2,14 ha.
Giai đoạn 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích khoảng 21.151 m², đồng thời đầu tư quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.
Giai đoạn 2 phát triển không gian ngầm khoảng ba tầng, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), phục vụ đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại.
Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026.