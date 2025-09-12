Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc Quy hoạch Tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 Khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo. Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng do UBND phường Hoàn Kiếm đề xuất.

Theo nội dung Quy hoạch Tổng mặt bằng, Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 Khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có quy mô diện tích khoảng 26.333 m2.

Trong đó, phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 (gồm phần quảng trường, không gian công cộng) có phía bắc giáp dân cư phường Hoàn Kiếm (trước đây là phường Lý Thái Tổ); phía nam một phần giáp phố Trần Nguyên Hãn; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía tây một phần giáp phố Đinh Tiên Hoàng.

Phối cảnh nhà ga ngầm C9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phạm vi nghiên cứu Nhà ga C9; xây dựng dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ quảng trường đông hồ Hoàn Kiếm đến phía trước Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất, tại khu vực không gian, quảng trường sẽ tổ chức không gian công cộng, hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Quảng trường được tăng cường tiện ích đô thị bằng cách tổ chức hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật kết hợp với cây xanh cảnh quan chung để tạo điểm nhấn cho khu vực, kết nối giao thông công cộng bằng cách kết hợp với nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng.

Trong phạm vi Quảng trường-Công viên nghiên cứu bố trí xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), tối ưu hóa diện tích sử dụng, các chức năng bao gồm: bãi đỗ xe, không gian văn hóa, trung tâm thương mại và lối đi bộ kết nối với các khu vực chung quanh.

Nhà ga C9 - ga Hồ Hoàn Kiếm xây dựng ngầm 4 tầng dưới đường Đinh Tiên Hoàng. Nhà ga có lối lên xuống số 1 bố trí ở phía bắc Quảng trường - Công viên đông hồ Hoàn Kiếm, khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 2 bố trí ở phía nam, dọc theo đường Trần Nguyên Hãn. Tổng diện tích đất nghiên cứu xây dựng ga C9 khoảng 7.703 m2.

Quy mô cụ thể về số tầng ngầm và diện tích sàn tầng ngầm sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm kết nối hiệu quả và an toàn giữa ga ngầm C9 với không gian ngầm của quảng trường, đồng thời phù hợp với điều kiện xây dựng thực tế và tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật cho khu vực được quy hoạch được nêu cụ thể như sau:

Về giao thông, chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B được duyệt, các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn chung quanh ô đất xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm có chỉ giới đường đỏ ổn định. Tại đồ án xác định giữ nguyên quy mô, chỉ giới đường đỏ các tuyến đường.

Trong phạm vi Quảng trường-Công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm xây dựng 3 tầng hầm bố trí bãi đỗ xe kết hợp các chức năng thương mại dịch vụ phù hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 118/TB-VP ngày 11/3/2025.

Dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 đi ngầm và nhà ga C9.

Đáng chú ý, không gian xây dựng ngầm từ tầng hầm B2 dưới quảng trường sẽ kết nối với tầng trung chuyển của nhà ga C9 xây dựng dưới đường Đinh Tiên Hoàng bằng hai hành lang đi bộ ngầm, bảo đảm thuận tiện, liên thông cho hành khách sử dụng.

Sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận về nguyên tắc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm triển khai tiếp các thủ tục theo quy trình, quy định hiện hành về đất đai, dự án đầu tư.

Trong quá trình triển khai, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan công bố Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Giải pháp tổ chức không gian, giao thông và phương án kiến trúc cụ thể của các công trình xây mới, công trình cải tạo chỉnh trang, các công trình lối ra vào, tháp thông gió-làm mát, công trình phụ trợ của ga C9 cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình lập dự án đầu tư, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, quy trình quy định hiện hành (lưu ý lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp tính chất, yêu cầu đối với khu vực có tác động trực tiếp đến cảnh quan xung quanh cụm di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn); thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng kiến trúc thành phố; bảo đảm phù hợp ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành về văn hóa, lịch sử.

Trong ranh giới nghiên cứu lập Quy hoạch tổng mặt bằng có một phần diện tích nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ 2 của di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, đối với phần diện tích này không được xây dựng công trình (là khu vực dự kiến phạm vi ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng nhà ga C9); trong quá trình thi công xây dựng, căn cứ vào biện pháp thi công chủ đầu tư xác định phạm vi ảnh hưởng, trường hợp thuộc phạm vi vùng bảo vệ 2 của di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn cần lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi triển khai…

Sở Quy hoạch - Kiến trúc lưu ý, quy hoạch tổng mặt bằng thể hiện phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, tuân thủ quy trình, quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm cần chủ động liên hệ, phối hợp các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng... để được hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan, triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.