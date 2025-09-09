Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà thầu xin lỗi người dân vụ bùn lỏng dự án metro trào lên phố

  • Thứ ba, 9/9/2025 07:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 8/9, sau khi tình trạng bùn lỏng phun trào lên phố tại công trường khoan ngầm dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, chủ đầu tư dự án và nhà thầu đã gửi lời xin lỗi người dân.

Cụ thể, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) cho biết, chiều 8/9 tại khu vực trong ngõ 7 Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình thi công đường số 2 do máy đào hầm TBM số 2 thực hiện.

Hiện trường xảy ra sự việc chiều nay.

Đề cập đến hiện trường xảy ra sự việc đến gần 20h tối 8/9, MRB cho biết, lượng bùn trào đã được kiểm soát, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai. Trong đó, lượng bùn phun trào đã được hút vào xe hút chuyên dụng và được vận chuyển về bể trữ vật liệu thải tại Ga S09 - Kim Mã.

Với một số hộ dân bị ảnh hưởng từ vụ việc, Ban MRB thông tin, chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện công tác hỗ trợ tạm thời cho một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh, bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ khi các cửa hàng bị tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ xử lý vụ việc.

Thông qua chủ đầu tư, đại diện nhà thầu chính của gói thầu CP03 – là liên danh HGU đã gửi lời xin lỗi người dân bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân sơ bộ sự việc được chủ đầu tư xác định: Trong quá trình thi công hầm đi qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp nơi có tầng đất bồi đắp vật liệu rời rạc, các vị trí giếng khai thác nước cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ trên tuyến Metro số 1

Theo thông tin lan truyền, cô gái bị người đàn ông tiếp cận, sàm sỡ vùng đùi.

10:56 15/8/2025

Robot đào ngầm metro đã khoan được đường đến ga Văn Miếu

Đến gần trưa 28/7, robot đào hầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội có tên là TBM số 1 đã đào được đường đến ga Văn Miếu.

19:00 28/7/2025

Bùn hầm ngầm metro Nhổn bất ngờ trào lênh láng phố Cát Linh

Bùn từ quá trình thi công hầm ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ trào lênh láng một đoạn phố Cát Linh chiều 27/5.

16:13 27/5/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

