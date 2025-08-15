Xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ trên tuyến Metro số 1

Theo thông tin lan truyền, cô gái bị người đàn ông tiếp cận, sàm sỡ vùng đùi.

Tối 14/8, cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh liên quan.

Theo đó, chiều 14/8, cô gái trẻ lên tàu Metro số 1, hướng đi chợ Bến Thành. Lúc này, một người đàn ông đeo ba lô trước ngực, đeo khẩu trang đến ngồi bên cạnh cô gái.

Sau đó, người đàn ông đã tiếp cận sàm sỡ vùng đùi cô gái. Đáng nói, khi cô gái lên tiếng, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi của mình.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông sàm sỡ cô gái.

Khi tàu đến ga, người đàn ông bỏ chạy, trốn vào nhà vệ sinh nam, song cô gái đuổi theo. Thấy ầm ĩ, bảo vệ Metro đã gọi điện lực lượng chức năng.

Công an phường Bến Thành sau đó đến hiện trường đưa người đàn ông cùng cô gái để trụ sở để lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Bước đầu xác định người đàn ông tên C. (33 tuổi). Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh.