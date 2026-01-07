Vì sao đây là thời điểm 'vàng' của bất động sản đông TP.HCM?

Từ 1/1/2026, bảng giá đất mới tại TP.HCM chính thức được áp dụng, khiến giá đất khu vực Bình Dương cũ (Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một) tăng tối đa đến 8 lần.

Các chuyên gia nhận định chi phí đất đội lên sẽ “đẩy” giá căn hộ tăng mạnh từ năm 2026.

Căn hộ ở Bình Dương cũ có thể tăng giá mạnh

Bảng giá đất lần đầu được HĐND TP.HCM thông qua ngày 26/12/2025, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026, cho thấy mức giá cao nhất là 687 triệu đồng/m2 ở 3 tuyến đường lớn trong khu trung tâm gồm Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi.

Đáng chú ý, giá đất khu vực Bình Dương cũ tăng mạnh nhất, với hệ số tăng tối đa 8 lần so với mức áp dụng hiện hành. Trong đó, mức giá cao nhất ở khu vực này đạt 89 triệu đồng/m2 thuộc tuyến đường Yersin và Bạch Đằng. Ngoài ra, một số tuyến đường khác cũng có mức tăng dao động từ 50% đến 70%.

Khu đông TP.HCM trở thành điểm nóng với lượng tìm kiếm tăng vọt cuối 2025, sau khi bảng giá đất mới tại TP.HCM được đưa ra.

“Giá căn hộ tại thành phố có thể chịu áp lực lớn từ chi phí đất, nguyên nhân chủ yếu là công thức xác định nghĩa vụ tài chính theo ‘bảng giá đất nhân hệ số K’ tạo ra mức giá vượt xa giá trị thực, buộc doanh nghiệp phải cộng dồn vào giá bán”, đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) khẳng định.

Trước lo ngại giá bất động sản có thể sẽ tăng cao từ năm 2026, thời điểm cuối năm 2025, nhiều người đang có nhu cầu mua căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ bắt đầu đẩy nhanh quá trình tìm kiếm mua nhà. Đặc biệt, một số điểm nóng căn hộ TOD như Dĩ An đang đón làn sóng mua nhà tránh tăng giá.

Cụ thể, số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu tìm kiếm chung cư tăng mạnh ở khu vực Bình Dương cũ giáp ranh TP.HCM cuối năm 2025. Trong tháng 11/2025, mức độ quan tâm tại Thuận An tăng 129%, Dĩ An tăng 103% và Thủ Dầu Một tăng 65% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của đô thị vệ tinh liền kề TP.HCM.

“Các vành đai tạo ra ‘cực phát triển mới’ tại Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhà Bè… đánh dấu giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay”, đại diện khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn khẳng định.

Tiềm năng của dự án kết nối tốt, pháp lý chuẩn

Theo nhận định từ chuyên gia đầu ngành, khi giá đất Bình Dương cũ tăng nóng và bất động sản TOD được dự báo tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, làn sóng dịch chuyển dòng tiền đang diễn ra mạnh mẽ.

The Aspira khẳng định vị thế khi sở hữu bộ ba giá trị thực: Kết nối giao thông chiến lược, pháp lý minh bạch và tiến độ thi công vượt trội.

Tuy nhiên, chỉ dự án hội tụ đủ ba yếu tố then chốt như kết nối giao thông chiến lược, pháp lý minh bạch sổ hồng lâu dài và tiến độ thi công đúng cam kết mới có thể trở thành tài sản dẫn dắt đà tăng giá, đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2025-2030.

The Aspira là cái tên đáp ứng trọn vẹn bộ ba tiêu chí ấy. Dự án không chỉ nằm trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình (18,8 ha), mà là tâm điểm bùng nổ giá trị khi Vành đai 3 hoàn thiện và metro số 1 vận hành thương mại.

Liền kề metro số 1, trung điểm của hai ga S12 và S13, rút ngắn khoảng cách đến trung tâm TP.HCM còn 10 phút và sân bay Tân Sơn Nhất 20 phút. Khi 2 tầng kết nối (đường bộ cao tốc - metro) đồng loạt vận hành, giá trị bất động sản tại đây có cơ hội tăng lên, biến mỗi căn hộ thành tài sản sinh lời vượt trội.

The Aspira sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ vững vàng cùng mức giá từ 37,9 triệu/m2 tại thị trường khu đông TP.HCM.

The Aspira đang thi công với tiến độ trung bình 4 tầng/tháng. Tính đến đầu tháng 1/2026, tổng thầu Decofi xây 24/30 tầng, dự kiến bàn giao quý II/2027. Dự án cũng sở hữu pháp lý minh bạch với giấy phép xây dựng đầy đủ, loạt ngân hàng top đầu bảo lãnh.

Đặc biệt, chất lượng thi công được siết chặt bởi tổng thầu hạng A - Decofi và được CBRE quản lý vận hành. Chính sự hiện diện của CBRE biến The Aspira từ dự án tốt thành chuẩn sống cao cấp bền vững.

Mua nhà tại The Aspira khách hàng cũng yên tâm khi các căn hộ được bàn giao toàn bộ nội thất chính hãng cao cấp như Hafele, Yale, gỗ An Cường, gạch Royal… Mức hoàn thiện và chất lượng bàn giao vượt trội so với dự án cùng mặt bằng giá trên thị trường.

Hiện tại, dự án được DKRA Realty - tổng đại lý tiếp thị và phân phối - giới thiệu ra thị trường với chính sách hấp dẫn, chi phí nhẹ nhàng với 6,8 triệu/tháng, thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc 6 năm - mức ưu đãi gần như dài nhất thị trường. Đặc biệt, khách hàng booking sớm trong giai đoạn này nhận chiết khấu đến 3%.