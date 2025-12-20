The Aspira nhận chứng chỉ của IFC về công trình xanh chuẩn Edge

Dự án The Aspira do Sai Gon High Rise phát triển nhận được bảo chứng toàn cầu của IFC về công trình xanh chuẩn Edge, đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường phát triển bền vững.

Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững ngành xây dựng Việt Nam (VSCF) ngày 19/12, dự án căn hộ thông minh The Aspira được trao chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), ghi tên vào danh sách dự án tiên phong theo chuẩn công trình xanh quốc tế.

Liên tục được quốc tế công nhận

EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới sáng lập, được đánh giá độc lập bởi SGS (tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới). Hệ thống này được áp dụng tại hơn 170 quốc gia với tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch, tập trung vào khả năng tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu xây dựng từ giai đoạn thiết kế.

Đại diện Sai Gon High Rise góp mặt trong lễ trao chứng chỉ Edge tại sự kiện VSCF.

The Aspira do Sai Gon High Rise phát triển, nằm trong nhóm dự án căn hộ hiếm hoi tại Việt Nam vượt qua các vòng đánh giá theo chuẩn quốc tế để đạt chứng nhận. Theo đó, dự án phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu khắt khe về sử dụng tài nguyên, tối ưu vận hành và giảm tác động đến môi trường, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân trong suốt vòng đời công trình.

Dự án The Aspira của Sai Gon High Rise nhận được bảo chứng toàn cầu của IFC về công trình xanh chuẩn Edge.

The Aspira chứng minh được hiệu quả kỹ thuật thông qua con số “biết nói” từ giai đoạn thiết kế. Nhờ ứng dụng thiết kế thông minh và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, thiết bị phù hợp, dự án cam kết mức tiết kiệm tài nguyên vượt trội so với các công trình tiêu chuẩn. Các tiêu chí cụ thể bao gồm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm thiểu carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng, trung bình cần giảm trên mức 20%, theo tiêu chí của EDGE. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là với thiết kế dự án The Aspira theo kết quả báo cáo đánh giá chi tiết từ tổ chức, lượng carbon hàm chứa giảm hơn 40% tại cả 2 khối tháp A và tháp B cho căn hộ.

Chứng nhận Edge của dự án The Aspira.

Trước đó, dự án The Aspira được xướng danh tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với hạng mục “Best innovative condo development Vietnam 2025" (Dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt bậc nhất Việt Nam 2025). Liên tục được vinh danh tại giải thưởng danh giá đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án sáng tạo và bền vững của Sai Gon High Rise, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển khác biệt, chuyên nghiệp của doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa phương châm “bất động sản thật - giá trị thật”.

Hướng đến việc tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng cư dân

Các dự án căn hộ đạt chứng chỉ EDGE mang đến nhiều lợi ích cho cư dân, dễ thấy nhất là lợi ích tài chính trực tiếp khi giảm thiểu lượng tài nguyên sử dụng cho cả hệ thống, từ đó mỗi cá nhân cũng được hưởng lợi. Mặt khác, giá trị còn đến từ sức khỏe và môi trường sống, không gian được tối ưu hóa, với điều kiện sống hướng xanh nhiều hơn, tiết kiệm tối ưu năng lượng điện, nước, thông gió tự nhiên và cách nhiệt.

Sự kết hợp các tiêu chuẩn xanh này là bổ sung quan trọng và đáng kể đối với dự án căn hộ thông minh, nằm trong định hướng phát triển TOD (mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng) đang được đẩy mạnh. Tọa lạc tại lõi đô thị TOD 18,8 ha trung tâm TP.HCM, The Aspira sở hữu vị trí thuận lợi khi sát tuyến metro số 1 mở rộng, kết nối trực tiếp 2 ga metro S12 - S13 cũng như được hưởng lợi từ hạ tầng đường vành đai 3.

Không chỉ ghi nhận về mặt danh hiệu, việc The Aspira đạt chuẩn EDGE còn là minh chứng cho năng lực phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà phát triển dự án Sai Gon High Rise. Đơn vị này định hướng nhất quán trong kiến tạo không gian sống hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị Việt Nam.

The Aspira vượt qua các vòng đánh giá chặt chẽ theo chuẩn quốc tế để đạt chứng nhận Edge.

“The Aspira đạt chứng chỉ EDGE là niềm tự hào của toàn thể đội ngũ Sai Gon High Rise. Đây là thành tựu của dự án, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong kiến tạo công trình xanh, nâng tầm chất lượng và trải nghiệm sống đồng thời lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Sai Gon High Rise sẽ nhân rộng mô hình công trình xanh ra toàn bộ chuỗi dự án tương lai, nhằm kiến tạo hệ sinh thái bất động sản hiện đại, nhân văn và bền vững. Với Sai Gon High Rise, phát triển bền vững là trách nhiệm của nhà kiến tạo đô thị đối với thế hệ tương lai”, ông Bùi Bá Nghiệp, Tổng giám đốc Sai Gon High Rise, chia sẻ.

Với chứng chỉ EDGE quốc tế, The Aspira khẳng định vị thế là dự án căn hộ thông minh chuẩn công trình xanh, góp phần nâng tầm hình ảnh Sai Gon High Rise thành nhà phát triển bất động sản theo đuổi giá trị bền vững.