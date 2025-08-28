Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng

  • Thứ năm, 28/8/2025 17:30 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Với mức tăng 1 triệu đồng trong phiên giao dịch 28/8, các doanh nghiệp lớn đã nâng giá mua vàng miếng SJC từ người dân lên 127 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Giá mua vàng miếng SJC tăng bốc cả triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch ngày 28/8. Ảnh: Y Kiện.

Chiều nay (28/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng, tăng thêm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tính chung cả ngày, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Hiện, vàng miếng SJC đang được giao dịch trong vùng giá 127 - 128,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm gần cuối phiên giao dịch ngày 28/8, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh, đưa giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC. Đây là vùng giá mua - bán cao nhất mà vàng miếng SJC từng ghi nhận trong lịch sử.

Chỉ tính riêng trong năm nay, mặt hàng này đã lập đỉnh kỷ lục tới 12 lần, với mức tăng hơn 45 triệu đồng, tương đương tăng ròng 54%. Theo đó, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm, nếu bán ra ở vùng giá đỉnh mới, có thể thu về khoản lãi xấp xỉ 43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng "phi mã" bất chấp thông tin Chính phủ đã ban hành nghị định mới, gỡ bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng và cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia vào hoạt động này.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG Ở ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5

Khác với vàng miếng, vàng nhẫn SJC sau khi tăng nhẹ vào sáng nay, tới phiên chiều chủ yếu giữ xu hướng đi ngang. Theo đó, SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh mức 120,1 - 122,6 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý... đã tăng giá bán vàng nhẫn thêm 300.000-500.000 đồng để vượt vùng đỉnh 123 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng trong phiên giao dịch chiều, hiện neo giá bán ở mức 123,3 triệu đồng/lượng, giữ vững vị trí giá bán đỉnh cao nhất thị trường hiện nay.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 45%, tương ứng mức lãi xấp xỉ 40 triệu đồng/lượng cho những nhà đầu tư mua từ đầu năm.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vẫn suy yếu, hiện dao động quanh mốc 3.394 USD/ounce. Tại mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng trong nước xô đổ mọi kỷ lục

Biến động tăng tiếp tục ghi nhận với giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch sáng nay (28/8), kéo giá bán mặt hàng này lên đỉnh lịch sử mới ở 128,2 triệu đồng/lượng.

8 giờ trước

Người dân chen chân 'vét' sạch vàng giữa 'cơn bão' giá

Sáng nay (27/8), giá vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm ngưỡng 128 triệu đồng/lượng, dù vậy, nhiều người dân chen chân xếp hàng trước cửa các tiệm vàng lớn tại TP.HCM để chờ mua.

30:1829 hôm qua

Không còn độc quyền vàng miếng: Giá vàng có hạ từ đỉnh?

Việc sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ tác động thế nào đến thị trường và giá đang trên mức kỷ lục?

32:1929 hôm qua

