Giá vàng miếng chót vót trên đỉnh

Mỗi lượng vàng miếng SJC đang tiến sát mốc 134 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng cả triệu đồng lên 129,5 triệu/lượng.

Cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều đang chót vót trên đỉnh lịch sử. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 4/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá giao dịch mặt hàng này leo thẳng lên mốc lịch sử mới, ở 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng tiếp tục nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ 2/9, vàng miếng đã có 2 ngày giao dịch tăng mạnh liên tiếp, với mức tăng tổng cộng tới 3,2 triệu đồng cho mỗi lượng.

Tính từ đầu năm, vàng miếng SJC đã có 16 lần thiết lập đỉnh mới và là tài sản chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường, với mức tăng 50 triệu đồng/lượng (+60%). Người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận khoản lãi ròng tới 48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng bất chấp thông tin xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, thay vào đó, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất sản phẩm này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, lý giải dù thị trường đón nhận chính sách mới nhưng chưa được áp dụng ngay, nên nguồn cung vẫn còn khan hiếm.

Chưa kể trong ngắn hạn, việc chuyển sang cơ chế cấp quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng có thể tạo ra sự tạm thời thiếu hụt nguồn cung, do các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép. Đồng thời, NHNN vẫn kiểm soát chặt để tránh lạm phát.

Chính sách cũng không đảm bảo giảm giá tuyệt đối nếu giá thế giới tiếp tục tăng do lạm phát toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn lạm phát ở Việt Nam và biến động VND có thể giữ giá cao.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TIẾP XÔ ĐỔ CÁC KỶ LỤC Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9

Không riêng vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đợt tăng mạnh trong sáng nay. Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, các doanh nghiệp lớn khác cũng tăng giá vàng nhẫn từ 500.000 đồng tới cả triệu đồng trong sáng nay. PNJ, DOJI, Phú Quý hiện đưa giá bán vàng nhẫn lên hơn 129 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá cao nhất thị trường, ở 129,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng là sản phẩm tăng bền bỉ trong suốt 9 tháng qua. Nếu tính từ đầu năm, sản phẩm này đã tăng tới 45 triệu đồng/lượng (+54%). Người mua vàng nhẫn từ đầu năm đến nay bán ra đã lãi ròng tới 42 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của giá vàng trong nước sáng nay cũng như 2 ngày vừa qua chủ yếu chịu tác động từ xu hướng tăng của giá vàng thế giới.

Chốt phiên giao dịch 3/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 26 USD lên 3.558 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm giá vàng đạt gần mốc 3.580 USD /ounce. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp kim loại quý thế giới chạm mức cao kỷ lục mới. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 1,2% lên 3.635 USD /ounce.

Hiện, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã điều chỉnh về quanh mức 3.547 USD /ounce.

Quy đổi sang tiền Việt, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế hiện khoảng 113 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước tới 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 17 triệu đồng/lượng.