Có tiền không mua nổi vàng, tóm lại chuyện gì đang xảy ra?

Sáng nay (4/9), vàng miếng SJC lên sát mốc 134 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn gần chạm mốc 130 triệu đồng/lượng. Nhu cầu mua vào của người dân tăng mạnh trong khi có đơn vị kinh doanh vàng “hết sạch” vàng bán, có nơi mua vàng phải chờ từ 10-15 ngày mới nhận được vàng.

Giá vàng mỗi ngày một đỉnh mới

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục tăng từ đầu tháng 8 đến nay và tăng mạnh từ 2 tuần trở lại đây. Giá vàng mỗi ngày một đỉnh mới.

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, chị Khánh Chi (phường Từ Liêm, Hà Nội) có nhu cầu mua 5 chỉ vàng nhẫn làm quà mừng thọ người thân. Tuy nhiên, ngày hôm nay dù ra cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, Hà Nội) chị cũng không mua được chỉ nào. “Nơi thì cửa hàng thông báo hết vàng, nơi thì muốn mua phải chờ từ 10-15 ngày sau mới nhận được vàng”, chị Chi nói.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên thông báo hết vàng từ 10h30 sáng nay và chưa rõ khi nào mới có hàng trở lại. Tương tự, cửa hàng vàng Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cũng thông báo không có vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Cửa hàng vàng hết vàng khi giá bán liên tục lập đỉnh. Ảnh minh họa: Nam Giang.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên phố Trần Nhân Tông cũng trong tình trạng hết sạch vàng. Dù vậy, cửa hàng này chấp nhận cho khách đặt hàng trước với giá hiện tại và nhận vàng sau 10 ngày. Với hình thức này, khách sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền mua vàng theo giá hiện tại, cửa hàng sẽ cung cấp giấy hẹn và sau 10 ngày khách có thể quay lại nhận vàng.

Giá vàng rất khó đoán định

Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC - cho biết, giá vàng là một biến số, rất khó đoán định. Ngoài phụ thuộc vào quyết sách của Nhà nước, giá vàng còn có tính quốc tế hoá cao, chịu ảnh hưởng chính từ giá vàng thế giới liên quan đến các biến động chính trị - kinh tế toàn cầu. Vì vậy, dù có lực kéo giảm, nhưng mức độ chênh lệch giá vàng với thế giới giảm tới đâu, bao giờ giảm vẫn cần quan sát, chờ đợi thêm.

Vị luật sư cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay nhà đầu tư vàng nên linh hoạt ra quyết định, tùy theo mục tiêu tích sản hay đầu tư sinh lợi của mình, thay vì tiếp tục theo đuổi các quan điểm đã được hình thành trong giai đoạn trước đây.

Tình trạng hết vàng diễn ra ở hầu hết điểm kinh doanh. Ảnh minh họa: Nam Giang.

Ngân hàng thương mại muốn sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 50.000 tỷ đồng , cùng các điều kiện tương tự. Quan trọng hơn, đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là phải được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Tương tự, với việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, xuất nhập khẩu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Như vậy, có thể thấy quy mô “mở cửa” là khá hạn chế. Đó là chưa kể việc cấp hạn mức từng năm, giấy phép từng lần mang ý nghĩa “cân đong đo đếm” tới từng lượng vàng.

“Trước đây, Ngân hàng Nhà nước tự quyết định sản xuất cụ thể bao nhiêu miếng vàng thì giờ giao cho một số ít công ty tự quyết, nhưng vẫn là người quyết định tổng sản lượng vàng miếng thông qua việc cấp phép từ nguyên liệu nhập khẩu đầu vào cho đến việc đầu ra là đúc, rập cụ thể vàng miếng”, Luật sư Đức nói và cho rằng nhiều ngân hàng đủ điều kiện nhưng lại không có nhu cầu kinh doanh vàng.

Rõ ràng, việc nới lỏng có kiểm soát đối với thị trường vàng của Nhà nước ở Nghị định 232/2025 là bước đi hợp lý, bởi tâm lý “chuộng” vàng ở Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ.

Trong bối cảnh tiền rẻ, nếu cho sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán thoải mái thì hoàn toàn có thể đưa đến tình trạng người dân, tổ chức kinh doanh đổ xô mua bán vàng, khiến nền kinh tế đối mặt với nguy cơ bất ổn.

“Nghị định 24 có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy Nghị định 232 dẫu sửa đổi một số điểm của nghị định cũ nhưng vẫn kế thừa tinh thần quản lý chặt chẽ thị trường vàng nói chung và vàng miếng nói riêng. Điều đó là cần thiết, không thể vì bối cảnh thay đổi nhiều là thả cửa ngay được. Trong tương lai, khi nền tảng vĩ mô đã chắc chắn, giá trị đồng nội tệ đã vững mạnh, dân không còn chuộng vàng thì chẳng lý gì không nới lỏng cho đến lúc tự do hoá thị trường”, Luật sư Đức nói.