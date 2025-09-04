Lý do nhiều người 'quay xe' khi vừa tới tiệm vàng

Không có khách bán vàng miếng, tiệm vàng cũng hết vàng miếng có sẵn nên người có nhu cầu mua vàng miếng đành ngậm ngùi “quay xe” ngay khi vừa đến cửa tiệm vàng.

Đầu giờ chiều ngày 3/9, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở phường Bàn Cờ, TP.HCM, hàng trăm người đội nắng xuyên trưa, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua vàng.

“Những ngày lễ công ty không bán vàng, trong khi giá lại liên tục tăng chóng mặt nên tôi sốt ruột, chỉ mong qua lễ đến mua vàng ngay. Tuy nhiên sáng nay đến xếp hàng đã thấy rất đông người chờ sẵn. Khi gần đến lượt thì hết giờ nên tôi đành phải chờ sang buổi chiều. Chờ đợi lâu nhưng mua được vàng hay không còn chưa biết” - chị Lan Anh (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cho biết.

Dòng người xếp hàng dài bên ngoài Công ty SJC chờ đến lượt vào mua vàng.

Không chỉ có dòng người xếp hàng dài chờ đợi, nhiều người chạy xe máy đến với ý định mua vàng thì bảo vệ ngăn lại và hẹn hôm sau quay lại vì hiện không còn vàng miếng. Riêng vàng nhẫn còn nhưng số lượng giới hạn.

Theo tìm hiểu, do trong ngày 3/9, Công ty SJC chưa có sản phẩm vàng miếng để bán lại. Trong ngày, mỗi khách hàng đến SJC được mua 5 phân vàng nhẫn.

Trong ngày mở bán vàng lại sau lễ, người dân được mua 5 phân vàng nhẫn SJC.

“Vượt quãng đường hơn 20 km đến mua vàng, nhưng vừa đến nơi đã được thông báo không còn vàng miếng. Tôi đành quay xe về lại” - anh Minh (ngụ xã Thái Mỹ) nói.

Sau kỳ nghỉ lễ, vàng miếng tăng 2,8 triệu, lên 133,4 triệu đồng một lượng, cao hơn gần 21 triệu so với thế giới.

Các thương hiệu đồng loạt tăng giá vàng. Công ty SJC niêm yết kim loại quý tại 131,9 - 133,4 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Mức này tăng 2,8 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng một lượng.

Trong ngày, hầu như không có người đến bán vàng miếng nên công ty SJC chưa có vàng miếng để bán lại cho khách hàng.

Cũng tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn bán ra được niêm yết 128 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn mua vào và bán ra đều tăng đến 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TP.HCM niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC là 133,4 triệu đồng/lượng, mua vào 131,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại PNJ bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên các tiệm vàng của PNJ hầu như đều không có vàng nhẫn lẫn vàng miếng.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng đón lượng khách lớn đến mua vàng, nơi đây cũng không còn vàng miếng, mỗi người được mua 1 chỉ vàng nhẫn.

DOJI mua vào vàng miếng SJC với giá 131,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn DOJI bán ra 128,8 triệu đồng/lượng, mua vào 125,8 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, từ ngày 10/10, Nghị định số 232 của Chính phủ mới chính thức có hiệu lực. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị cho việc ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, đồng thời tạo khoảng thời gian để các đơn vị liên quan tính toán và triển khai các bước cần thiết.

Trong khi đó, nhiều khu chuyên doanh vàng như phố vàng bạc quận 5 (cũ), loạt tiệm vàng trên đường An Dương Vương, Hai Bà Trưng nếu vắng bóng khách vì những nơi này chỉ có vàng trang sức.

Ông Phương nói rằng, chỉ khi doanh nghiệp có thể nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và đưa thêm nguồn cung ra thị trường thì giá vàng mới thực sự chịu tác động rõ rệt và có khả năng “hạ nhiệt”.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn. Việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.