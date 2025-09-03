Chuyển đất vườn lên đất ở đóng thuế tiền tỷ, Thủ tướng yêu cầu xử lý

Sau phản ánh nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất, báo cáo trước ngày 10/9.

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất được đánh giá ở mức quá cao, gây ảnh hướng đến chi phí sản xuất - kinh doanh, sinh kế và môi trường đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, ảnh hưởng đến sinh kế.

Trước đó, báo chí phản ánh việc phải xây dựng bảng giá đất hàng năm và ban hành để áp dụng ngay từ ngày 1/1 của năm sẽ tốn nguồn lực, thời gian.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT), nhận định bảng giá đất thường chênh lệch lớn so với giá thị trường, dẫn đến bất cập trong tính toán bồi thường và thu hút đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, ông cho rằng Bộ Tài chính cần xác định hệ số phù hợp để tính nghĩa vụ tài chính của người dân.

Thực tế tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều hộ dân gặp trở ngại khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất do mức thu tính theo bảng giá đất quá lớn, kéo theo áp lực lên chi phí sản xuất - kinh doanh, sinh kế và môi trường đầu tư.

Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến chính sách tài chính đất đai, bảo đảm nghĩa vụ tài chính của người dân ở mức hợp lý, đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ những phản ánh này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất phù hợp, khả thi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/9.