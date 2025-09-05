Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chính phủ thúc tiến độ xử lý gần 3.000 dự án vướng mắc

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình là Trưởng ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), vừa chủ trì cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm và định hướng các tháng cuối năm đối với các dự án đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kể từ khi Ban Chỉ đạo 751 được thành lập tháng 4/2025, Ban này đã xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng hạ tầng của Hệ thống đầu tư công (Hệ thống 751), cho phép bộ, ngành và địa phương cập nhật thông tin các dự án vướng mắc. Đến nay, hệ thống đã tổng hợp được 2.991 dự án, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc, 7 nhóm dự án cần được xem xét xử lý giải quyết, gắn với 5 cấp thẩm quyền xử lý, dự kiến số lượng dự án tiếp tục thay đổi do các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

Ban Chỉ đạo đã ban hành 6 công điện và 5 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại, báo cáo và đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, 4 tổ công tác đã được cử đi kiểm tra thực tế tại 9 địa phương, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Huế, Thái Nguyên, Lâm Đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số dự án lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ghi nhận tinh thần làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo và yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, minh bạch trong xử lý các dự án tồn đọng.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, có báo cáo về các dự án có khó khăn, vướng mắc theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo tại các công điện về rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp...

TP.HCM tiếp tục duy trì Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc bất động sản

Đến ngày 30/6, Tổ Công tác 5013 đã xử lý dứt điểm vướng mắc tại 126/176 dự án, tương ứng 87.547 sản phẩm bất động sản được tháo gỡ để đưa ra thị trường.

09:56 14/8/2025

TP.HCM gỡ vướng 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Tổ công tác đặc biệt của TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng vốn đầu tư, giải phóng 1.200 ha quỹ đất.

10:59 9/8/2025

Đồng Nai thanh tra 74 dự án chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát

Thanh tra tỉnh Đồng Nai lập 3 đoàn để thanh tra 74 dự án chậm tiến độ, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, trong đó có một số khu đô thị lớn tại Long Thành.

15:55 6/8/2025

Thủy Tiên

  • Quảng Nam

    Quảng Nam
    • Diện tích: 10.438,4 km²
    • Dân số: 1.5 triệu (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 235
    • Biển số xe: 92

