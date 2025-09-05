Chính phủ thúc tiến độ xử lý gần 3.000 dự án vướng mắc

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình là Trưởng ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), vừa chủ trì cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm và định hướng các tháng cuối năm đối với các dự án đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kể từ khi Ban Chỉ đạo 751 được thành lập tháng 4/2025, Ban này đã xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng hạ tầng của Hệ thống đầu tư công (Hệ thống 751), cho phép bộ, ngành và địa phương cập nhật thông tin các dự án vướng mắc. Đến nay, hệ thống đã tổng hợp được 2.991 dự án, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc, 7 nhóm dự án cần được xem xét xử lý giải quyết, gắn với 5 cấp thẩm quyền xử lý, dự kiến số lượng dự án tiếp tục thay đổi do các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

Ban Chỉ đạo đã ban hành 6 công điện và 5 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại, báo cáo và đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, 4 tổ công tác đã được cử đi kiểm tra thực tế tại 9 địa phương, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Huế, Thái Nguyên, Lâm Đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số dự án lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ghi nhận tinh thần làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo và yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, minh bạch trong xử lý các dự án tồn đọng.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, có báo cáo về các dự án có khó khăn, vướng mắc theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo tại các công điện về rà soát, phân loại, tổng hợp các dự án, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp...