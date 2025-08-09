TP.HCM gỡ vướng 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Tổ công tác đặc biệt của TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng vốn đầu tư, giải phóng 1.200 ha quỹ đất.

Chính phủ đã có nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho "siêu dự án" chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, Sở Tài chính TP.HCM đã báo cáo tình hình giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công trình, dự án đầu tư tư và đầu tư công.

Sở Tài chính cho biết trong năm nay, TP.HCM (cũ) đặt mục tiêu giải quyết 50% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 100% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của TP.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Tài chính đã tham mưu TP kiện toàn lại các tổ công tác, ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký ban hành Quyết định số 936 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt. Theo quyết định này, Tổ công tác đặc biệt có 14 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng.

Từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác đặc biệt đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, góp phần khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng , giải phóng 1.200 ha quỹ đất.

Trước đó, theo số liệu thống kê của UBND TP.HCM (cũ), trên địa bàn có 571 công trình, dự án, khu đất còn vướng mắc. Trong đó, có 30 công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương, 541 công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của TP.

Nhiều dự án trong số này chậm triển khai do thay đổi chính sách, vướng thanh tra, kiểm toán hoặc thiếu cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành. Một số dự án thuộc doanh nghiệp Nhà nước còn gặp khó khăn trong việc xử lý tài sản và chuyển mục đích sử dụng đất.

TP.HCM đã rà soát, phân loại thành 5 nhóm theo lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nhà ở, thương mại, dịch vụ... để tháo gỡ theo hướng đồng bộ.

Cụ thể, nhóm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, hợp tác công tư (nhóm 1); nhóm tài sản công (nhóm 2); nhóm các tài sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước (nhóm 3); nhóm liên quan đến thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và nhóm các dự án thuộc Tổ công tác 153 của Thủ tướng (nhóm 4); nhóm các khu đất lớn, vị trí đắc địa chưa được đưa vào sử dụng (nhóm 5).

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn TP.HCM mới có khoảng 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, 778 công trình, dự án, khu đất thẩm quyền xử lý cấp TP.