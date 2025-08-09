Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu xác định khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM yêu cầu Chi cục thống kê xác định khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng năm, nếu khó thì phải đề xuất giải pháp kịp thời.

Sau sáp nhập, TP.HCM mới có dân số trên 14 triệu người, thu ngân sách chiếm khoảng 36,4%, GRDP chiếm khoảng 25% cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 9/8, TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, 3 nhiệm vụ quan trọng trong cuộc họp này là thông qua tình hình hoạt động đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng; đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội sắp tới; giải quyết vướng mắc liên quan đến các chính sách cho cán bộ đôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Được cho hay 4 chính sách áp dụng cho cán bộ đôi dư đã được TP.HCM thống nhất rất cao nhưng khi trình HĐND, một số đại biểu ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vẫn còn đắn đo liên quan chính sách về nhà ở, đào tạo nghề và hỗ trợ cho học sinh 3 cấp. Riêng chính sách cho người lao động đã được TP.HCM nhất trí thống nhất.

"Phiên họp mời các đại biểu của đoàn HĐND TP, đoàn đại biểu quốc hội, và nhiều đại biểu từ 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để lấy ý kiến, giải quyết vướng mắc, thống nhất chính sách trình lên HĐND trong tháng 8", Chủ tịch Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành phải quán xuyến, nắm chắc công việc và tham mưu cho UBND TP để tổ chức thực hiện, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ năm và trách nhiệm của chính quyền hai cấp. Mọi công việc cần có lộ trình, thời gian rõ ràng.

Trong phiên họp sáng nay, ông Thọ đề nghị các đơn vị cần tập trung vào những nội dung chính và cốt lõi, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, trách nhiệm trong tham mưu, những khó khăn, vướng mắc và đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ngành nắm chắc số liệu. Ví dụ, Chi cục Thống kê TP phải dự báo tình hình tăng trưởng của thành phố, cũng như xác định khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Trong trường hợp có trở ngại, đơn vị cần phân tích nguyên nhân và kiến nghị phương án tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

"Chúng ta không thể nói dự kiến đạt nhiêu đây mà không thấy khó khăn, vướng mắc, tới cuối cùng khi thực hiện không đạt được", ông Thọ nói.

Ngoài ra, Chi cục Thống kê cũng phải chỉ rõ mức độ hỗ trợ từ các sở, ngành khác để hoàn thiện số liệu và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.