Ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24/7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, với 183/184 phiếu, đạt tỷ lệ 99,46%.

Như vậy, UBND TP.HCM hiện có 7 Phó chủ tịch, gồm ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê ở An Giang. Ông trưởng thành từ phong trào Đoàn, có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông từng giữ nhiều trọng trách tại Thành đoàn TP.HCM và từng giữ các chức vụ: Bí thư, Phó bí thư thường trực Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; Bí thư Quận 5, quận Thủ Đức (cũ), Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sau sắp xếp.

Trong chương trình hành động, ông Cường cam kết tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế làm việc, nhằm hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM.

