Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

  • Thứ hai, 29/12/2025 18:32 (GMT+7)
  • 18:32 29/12/2025

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

Công văn gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Thuế tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ.

Dai hoc Kinh Bac anh 1

Khuôn viên Đại học Kinh Bắc.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn ngày 7/12/2025, báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Đại học Kinh Bắc tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn), thực hiện theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên.

Đồng thời, giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 48 - Luật Đầu tư năm 2020.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu, thực hiện việc xử lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính đối với dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó vào đầu năm 2024, dự án xây dựng Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) điểm tên là một trong 58 dự án trên địa bàn tỉnh chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, dự án này được tỉnh Bắc Ninh giao đất theo quyết định số 1580 ngày 8/12/2011 với diện tích 280.949 m2. Dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất vào ngày 15/7/2021 theo quyết định số 209.

Được biết, Đại học Kinh Bắc thành lập vào năm 2012, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở tại phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh), thuộc Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ.

Những năm qua, ngôi trường này cũng vướng nhiều lùm xùm trong hoạt động điều hành và đào tạo.

Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội sau 8 ngày mất tích

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực bãi bồi sông Hồng.

16:48 24/12/2025

Bất ngờ phát hiện 5 chỉ vàng trong túi quần áo cứu trợ

Trong lúc phân loại quần áo gửi đồng bào vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, một nam sinh Đại học Văn Lang bất ngờ thấy miếng vàng 5 chỉ rơi ra từ túi đồ cũ.

10:10 27/11/2025

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà.

22:46 17/11/2025

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/bac-ninh-cham-dut-du-an-truong-dai-hoc-kinh-bac-tai-phuong-tu-son-post1257420.vov

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đại học Kinh Bắc Bắc Ninh Đại học Kinh Bắc Đại học Bắc Ninh Chấm dứt Đại học Từ Sơn Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý