Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

Công văn gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Thuế tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ.

Khuôn viên Đại học Kinh Bắc.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn ngày 7/12/2025, báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Đại học Kinh Bắc tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn), thực hiện theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên.

Đồng thời, giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 48 - Luật Đầu tư năm 2020.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu, thực hiện việc xử lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính đối với dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó vào đầu năm 2024, dự án xây dựng Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) điểm tên là một trong 58 dự án trên địa bàn tỉnh chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, dự án này được tỉnh Bắc Ninh giao đất theo quyết định số 1580 ngày 8/12/2011 với diện tích 280.949 m2. Dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất vào ngày 15/7/2021 theo quyết định số 209.

Được biết, Đại học Kinh Bắc thành lập vào năm 2012, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở tại phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh), thuộc Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ.

Những năm qua, ngôi trường này cũng vướng nhiều lùm xùm trong hoạt động điều hành và đào tạo.