Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở bờ ruộng tại Củ Chi

  • Thứ hai, 29/12/2025 17:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân lưu thông qua khu vực đồng ruộng gần đường số 409 (ấp 3, xã Củ Chi, TPHCM) thì phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây tại bờ ruộng nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 29/12, Công an xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực đồng ruộng gần đường số 409 thuộc ấp 3, xã Củ Chi thì phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây tại bờ ruộng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa lối vào cánh đồng để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông N. (hơn 40 tuổi), cư trú tại địa phương. Theo người dân, ông N. đã có gia đình, vị trí phát hiện thi thể cách nhà riêng của nạn nhân khoảng 2 km.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Nguyên nhân cái chết đang được Công an xã Củ Chi phối hợp cùng Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

