Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, cũng như đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ông Triệu Lạc Tế đã thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.

Chia sẻ tại buổi hội kiến, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, sớm xác định mô hình thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và hợp tác tiền tệ giữa hai nước; nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục trở thành điểm sáng mới trong hợp tác hai nước.

Bày tỏ sự coi trọng và nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, làm tốt và vững chắc công tác chuẩn bị để xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước; nhất trí cùng Việt Nam khẩn trương tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt hai nước; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và tin cậy, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.