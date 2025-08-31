Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi tiếp các lãnh đạo Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện), Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, cũng như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 31/8, trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Hai tập đoàn hàng đầu muốn mở rộng đầu tư hạ tầng, năng lượng

Tại cuộc gặp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình cho biết tập đoàn coi trọng thị trường Việt Nam với tổng mức đầu tư lũy kế đã vượt 2,8 tỷ USD , đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong đó, Nhà máy điện Duyên Hải 2 (tỉnh Vĩnh Long) có công suất 2 x 660 MW, là dự án điện có công suất lắp đặt lớn nhất và quy mô đầu tư lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn. Song song, Hoa Điện đang triển khai và dự kiến triển khai nhiều dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là 1+1+1+N (một thực thể kinh doanh tại Việt Nam + một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + một căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác), đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hoa Điện mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng; cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu suất năng lượng.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ của Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ (R&D).

Hiện, đây là một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, nhất là điện sạch, điện gió, điện mặt trời, hydrogen, góp phần chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển bền vững; tăng cường chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân lực, hợp tác với các đối tác Việt Nam, nhất là Tập đoàn Điện lực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý khẩn trương các vướng mắc trong triển khai các dự án của tập đoàn tại Việt Nam.

Cũng trong sáng 31/8, Thủ tướng đã tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Đây là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật toàn diện hàng đầu Trung Quốc. Năm 2014, công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, trở thành công ty thiết kế kỹ thuật độc lập đầu tiên được niêm yết trên sàn A-share.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tháng 8 vừa qua, Hoa Thiết đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam, dự kiến triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và cùng tham gia vào các dự án công trình mà Đèo Cả đang thực hiện. Đồng thời, Hoa Thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả để xây dựng mô hình hợp tác chặt chẽ hơn, cùng nâng cao năng lực đào tạo và phát triển nguồn lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tập đoàn xác định tăng cường hợp tác với Việt Nam theo hướng mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng là vấn đề chiến lược, lâu dài; đồng thời đề nghị Hoa Thiết tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn trong thiết kế, tư vấn kỹ thuật trên các lĩnh vực, như giao thông, điện, dầu khí, hạ tầng số..., góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành thiết kế, tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh điều này rất cần thiết khi nhiều nơi tại Việt Nam có địa hình, địa chất phức tạp, gây khó khăn, thách thức khi xây dựng các công trình.

Thủ tướng cũng gợi ý Hoa Thiết tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng trong năm nay; tư vấn khai thác, phát huy sông Hồng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn; cũng như hợp tác tài chính, tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Tập đoàn Hoa Thiết cho biết sẽ trao đổi với các đối tác, cơ quan phía Việt Nam để triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Đề nghị AIIB hỗ trợ 2 dự án đường sắt và lưới điện

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực logistics và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vốn cho cả doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN, Thủ tướng đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai hai dự án quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị AIIB tiếp tục tài trợ trực tiếp cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được vay vốn ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn...

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của AIIB cho các đối tác Việt Nam, mời Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần thăm Việt Nam trong tháng 9 để trực tiếp trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên thường xuyên rà soát kết quả đã đạt được sau các cuộc làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đáp lại, Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, cũng như bày tỏ rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực.

Ông tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ tình cảm sâu sắc và khẳng định “Việt Nam luôn ở trong tâm trí và trái tim” của mình, vị Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, trong đó có các dự án về năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.