Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thành lớn, lớn thành lớn hơn

Tại hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường phát triển ổn định.

Hơn 250 doanh nghiệp tham dự hội nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt hơn 250 doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 3 thông điệp chính.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành lớn hơn

Trong thông điệp thứ nhất, người đứng đầu Chính phủ khẳng định trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1986 với khoảng 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay, Việt Nam đã có gần 1 triệu doanh nghiệp, gồm 98% là doanh nghiệp tư nhân, trên 33.000 hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Với thông điệp thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.

Theo đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng. Ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 doanh nghiệp gồm Tập đoàn Viettel, MB, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng và Tập đoàn EVN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Không ngừng củng cố, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài.

Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, ngành nghề mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, doanh nhân.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược như hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số… góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm, tăng năng suát lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Ở thông điệp thứ ba, Thủ tướng cho biết bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5-9,5%/năm; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn; quyết liệt hành động; khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước.

Đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công tư, mô hình "lãnh đạo công - quản trị tư", "đầu tư công - quản lý tư", "đầu tư tư - sử dụng công"…

Tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Sát cánh xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh".

Tập trung triển khai hiệu quả các các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá giáo dục, đào tạo…

Tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các cấp ngành, địa phương cùng nỗ lực tìm các giải pháp, hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước và góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; với tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ"; "cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển" và "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp".

Tiếp tục chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, văn minh doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các Hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp FDI liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tinh thần là nhanh chóng chuyển trạng thái từ "tập trung quản lý - không quản được thì cấm" sang trạng thái "chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp".

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.