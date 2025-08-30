Bamboo Capital thay tổng giám đốc lần thứ 4 sau nửa năm

Bamboo Capital vừa bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard làm Tổng giám đốc từ đầu tháng 9, thay ông Phạm Hữu Quốc. Đây là lần thay đổi CEO thứ 4 trong nửa năm tại tập đoàn này.

Ông Ng Wee Siong Leonard, tân Tổng giám đốc Bamboo Capital. Ảnh: BCG.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật từ đầu tháng 9.

Ông Leonard tốt nghiệp cử nhân Khoa học tại Đại học Quản lý Singapore và gia nhập Bamboo Capital từ năm 2016 với vai trò Giám đốc dự án. Hiện, ông còn là Chủ tịch HĐQT BCG Energy - công ty năng lượng tái tạo thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

Tân Tổng giám đốc Bamboo Capital là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản và được biết đến với mạng lưới quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Hữu Quốc đã nộp đơn xin thôi nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Bamboo Capital sau hơn 3 tháng đảm nhiệm. Trước đó, ông Quốc từng là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và Phó tổng giám đốc tại BCG Land.

"Trong thời gian qua, tôi luôn đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách được giao phó nhằm đóng góp cho sự phát triển của công ty. Nay với lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật", ông cho biết.

Trước ông Quốc, vị trí CEO Bamboo Capital do ông Hồ Viết Thùy đảm nhiệm. Khi được bổ nhiệm, tập đoàn cho biết đây là bước đi trong chiến lược trao quyền cho lãnh đạo trẻ.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, tức tháng 5, ông Thùy đã từ nhiệm để đồng hành cùng tập đoàn trong vai trò mới, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu về xây dựng và vận hành dự án.

Người giữ chức Tổng giám đốc Bamboo Capital lâu nhất trong thời gian gần đây là ông Nguyễn Tùng Lâm, được bổ nhiệm từ tháng 4/2024 và vừa rời ghế hồi tháng 2 cũng để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

Như vậy, chỉ trong nửa năm, Bamboo Capital đã 4 lần thay đổi tổng giám đốc.

Ngoài biến động nhân sự Ban điều hành, nhân sự cấp cao tại tập đoàn nay cũng có biến động gần đây. Tháng 3 vừa qua, ông Tan Bo Quan Andy đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Kou Kok Yiow qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim, cùng thời điểm hai Thành viên khác rút khỏi HĐQT với lý do cá nhân.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết.

Tập đoàn này có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Vĩnh Long, Gia Lai... Về bất động sản, tập đoàn sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Đà Nẵng), TP.HCM, Quy Nhơn (Gia Lai).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCG đang trong diện hạn chế giao dịch do Bamboo Capital chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hiện đã cuối tháng 8 nhưng Bamboo Capital vẫn chưa nộp báo cáo tài chính quý I và II/2025. Trong văn bản mới đây về lý do chưa nộp báo cáo tài chính quý II, doanh nghiệp cho biết các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính quý I.

Bên cạnh đó, công ty đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ.

Bamboo Capital cam kết sẽ thực hiện công bố báo cáo tài chính quý II sau khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được ban hành.