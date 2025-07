Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Bamboo Capital

Sau khi Bộ Công an cập nhật thông tin liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital, cổ phiếu BCG cùng một số công ty liên quan đã bất ngờ tăng trần nhiều phiên liên tiếp.

Ông Nguyễn Hồ Nam khi chưa bị khởi tố. Ảnh: BCG.

Ngày 7/7, tại buổi họp báo mới đây về kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm, đại diện Bộ Công an cho biết đã khởi tố 15 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG), trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam.

Trước thông tin không mấy tích cực, cổ phiếu BCG của Bamboo Capital cùng một số công ty thành viên lại ghi nhận diễn biến bất ngờ. Không những không chịu tác động tiêu cực từ thông tin mới kể trên, nhóm cổ phiếu liên quan Bamboo Capital còn liên tục tăng kịch trần nhiều phiên liên tiếp với thanh khoản đột biến.

Cổ phiếu tăng kịch trần

Hôm nay (11/7), cổ phiếu BCG của Bamboo Capital bật tăng kịch biên độ phiên thứ 2 liên tiếp, chốt phiên ở mức 3.440 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này cũng được kéo lên ngưỡng 3.000 tỷ đồng .

Tương tự, cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - một thành viên khác trong hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital - thậm chí còn thăng hoa hơn với 3 phiên tăng trần liên tiếp, đạt 2.460 đồng/cổ phiếu.

Các mã chứng khoán khác như BCR (BCG Land) và BGE (BCG Energy) cũng lần lượt dậy sóng, ghi nhận mức tăng đáng kể trong những phiên giao dịch gần đây.

Dù đà tăng ấn tượng kể trên vẫn chưa thể đưa thị giá nhóm cổ phiếu liên quan Bamboo Capital thoát khỏi vùng giá "trà đá”, đây vẫn là diễn biến bất ngờ khi trước đó nhóm cổ phiếu này đã liên tục suy giảm sau khi ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố hồi tháng 3.

Các cổ phiếu liên quan ông Nguyễn Hồ Nam tăng đột biến gần đây. Ảnh: DNSE.

Trước đó, 2 cổ phiếu chủ lực trong hệ sinh thái này là BCG và TCD đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo từ đầu tháng 7 do chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Theo giải trình của Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới việc doanh nghiệp hoãn ĐHĐCĐ là do BCTC kiểm toán năm 2024 đến nay vẫn chưa hoàn tất. Điều này khiến công ty chưa thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định để trình lên Đại hội.

Trước đó, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến trước ngày 30/6. Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành do tiến độ hoàn tất báo cáo kiểm toán chậm hơn dự kiến.

Bamboo Capital cho biết BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 sẽ chỉ được phát hành vào tháng 9. Vì vậy, doanh nghiệp một lần nữa xin dời thời điểm tổ chức sang thời gian phù hợp ngay sau khi báo cáo kiểm toán được công bố.

Chính sự chậm trễ trong việc tổ chức ĐHĐCĐ đã dẫn đến quyết định cảnh báo của HoSE. Bên cạnh đó, cổ phiếu BCG cũng nằm trong diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với quy định.

Không chỉ BCG, cổ phiếu TCD cũng đã nằm trong nhóm bị cảnh báo từ ngày 9/7 do chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Doanh nghiệp nghìn tỷ liên quan án lừa đảo

Bamboo Capital là một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn tại thị trường trong nước, tập trung vào 4 mảng chính gồm năng lượng tái tạo, sản xuất - nông nghiệp, xây dựng - thương mại, cơ sở hạ tầng - bất động sản.

Theo báo cáo tài chính tự lập năm 2024, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 4.372 tỷ đồng , tăng 9% so với năm 2023 và chỉ kém mức kỷ lục thiết lập vào năm 2022 khoảng 4%.

Bên cạnh doanh thu từ hoạt động bán hàng, doanh nghiệp này còn một nguồn thu lớn khác từ hoạt động tài chính. Trong 4 năm gần nhất, doanh thu tài chính của Bamboo Capital đều dao động trên dưới 2.000 tỷ/năm. Phần lớn trong đó là tiền lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA BAMBOO CAPITAL NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY KQKD hàng năm của Bamboo Capital; Nguồn : BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1991 1113 1576 1855 2589 4531 4012 4372 Lợi nhuận sau thuế

60 11 141 266 1000 541 171 845

Năm gần nhất, hoạt động này đem về cho tập đoàn 1.940 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính doanh nghiệp phải gánh cũng không hề nhỏ, lên tới 1.600 tỷ đồng , hầu hết là chi phí lãi vay, lãi trái phiếu.

Cuối kỳ, Bamboo Capital báo lãi ròng 845 tỷ đồng , cao gấp 5 lần năm 2023. Kết quả đột biến này chủ yếu nhờ BCG Energy (công ty con phụ trách mảng năng lượng) đã mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng .

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Bamboo Capital tăng 11% so với đầu năm lên 46.500 tỷ đồng , chiếm hơn 55% số đó là các khoản phải thu. Nợ phải trả của Bamboo Capital cũng tăng lên 25.100 tỷ đồng . Trong đó, công ty đang vay và nợ thuê tài chính gần 11.600 tỷ đồng .

Liên quan vụ án xảy ra tại Bamboo Capital đã bị cơ quan Công an khởi tố, phía doanh nghiệp cho biết các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường, ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm từ ngày 27/4/2024, và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Chân dung ông Nguyễn Hồ Nam

Bamboo Capital là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Hồ Nam. Thực tế, sau khi từ chức Chủ tịch HĐQT vào tháng 4/2024, ông Nam vẫn hiện diện tại doanh nghiệp này dưới vai trò phụ trách Hội đồng sáng lập và Hội đồng cố vấn trong việc chỉ đạo định hướng chiến lược.

Ông Nguyễn Hồ Nam sinh năm 1978, quê gốc Vĩnh Long. Năm 1999, ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Monash (Australia).

Ông Nguyễn Hồ Nam từng có giai đoạn ngắn tham gia HĐQT Eximbank trước khi bị miễn nhiệm vào tháng 11/2024. Ảnh: BCG.

Ông từng làm việc tại Unilever Việt Nam trong giai đoạn 2000-2006, giữ nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kế toán tài chính và Trưởng phòng Kế toán quản trị.

Tháng 9/2006, ông Nam ngồi ghế Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) ngay khi công ty này ra đời với vốn điều lệ 300 tỷ đồng , trực thuộc Sacombank.

Đến tháng 1/2010, SBS hoàn tất quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng . Ông Nguyễn Hồ Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên.

Tháng 6/2012, ông Nam từ nhiệm, rút lui khỏi công ty chứng khoán này trong bối cảnh Sacombank chứng kiến nhiều biến động lớn.

Trước đó, ông đã cùng cộng sự lâu năm là ông Nguyễn Thanh Hùng sáng lập CTCP Thủ Phủ Tre (tiền thân của Bamboo Capital) năm 2011.

Ông Nguyễn Hồ Nam và Bamboo Capital cũng có khoảng thời gian ngắn hiện diện tại Eximbank. Trong đó, ông Nam được cổ đông Eximbank bầu vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn Eximbank công bố tháng 7/2024 cũng ghi nhận một số cá nhân và pháp nhân liên quan Bamboo Capital.

Tuy nhiên, đến phiên họp bất thường của Eximbank diễn ra vào cuối tháng 11/2024, ông Nguyễn Hồ Nam đã bất ngờ bị một nhóm cổ đông khác đề nghị miễn nhiệm và được cổ đông ngân hàng thông qua.