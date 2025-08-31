Thủ tướng muốn hãng xe máy điện Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Yadea, khẳng định Việt Nam hoan nghênh nhà đầu tư mở rộng sản xuất xe điện, góp phần phát triển giao thông đô thị xanh.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 31/8, trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có ông Vương Gia Trung, Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea.

Đây là nhà sản xuất xe điện 2 bánh hàng đầu thế giới, giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong suốt 8 năm liên tiếp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Yadea bày tỏ mong muốn tham gia các dự án phát triển ngành nghề xe điện 2 bánh và các dịch vụ phụ trợ cho ngành nghề, góp phần xây dựng giao thông đô thị xanh tại Việt Nam, đồng thời tham gia thúc đẩy các dự án chuyển đổi và đóng góp xây dựng giao thông xanh của Việt Nam.

Hoan nghênh tập đoàn mở rộng đầu tư, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa, sử dụng nhiều lao động Việt Nam; tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nhân lực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Đến nay, Yadea đã xây dựng 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia với sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2019, Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Năm 2023, tập đoàn đã mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Ninh với diện tích 230.000 m2, công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD . Yadea cũng xây dựng Trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.