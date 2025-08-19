Bên trong nhà máy xe điện Yadea - đối thủ lớn nhất của VinFast

Có mặt tại thị trường Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ như Dibao (2011), Pega (2012), DK Bike (2014), Anbico (2015), nhưng ngay năm đầu tiên tham gia thị trường (2019), Yadea - thương hiệu xe 2 bánh thuần điện của Trung Quốc - đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp rộng 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh).

Nhà máy hiện hữu bao gồm 2 dây chuyền lắp ráp và sản xuất, công suất gần 1.500 xe/ngày, tương đương 500.000 xe/năm. Các dây chuyền lắp ráp đều được trang bị thiết bị hiện đại như súng kiểm soát lực siết, thiết bị kiểm tra cảm biến, áp suất... Năm 2023, nhà máy này đã xuất xưởng 100.000 xe điện ra thị trường Việt Nam, toàn bộ là xe 2 bánh.

Sau khi hoàn tất việc khắc mã số khung để đáp ứng yêu cầu về đăng kiểm xe, khung xe được chuyển lên dây chuyền, công nhân sẽ thực hiện lắp ráp các bộ phận xe như chân chống, cảm biến, giảm xóc..

Xe sau đó sẽ được thực hiện kết nối động cơ, hệ thống điện. Một chiếc xe điện hoàn thiện khoảng 70% sẽ bao gồm toàn bộ phần khung xe, hai bánh trước sau, giảm xóc, hệ thống đường điện kết nối, linh kiện phần nhựa ngoài... chỉ còn thiếu phần yên với hệ thống ắc quy/pin và một số linh kiện nhỏ liên quan.

Theo ông Liu Jia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam, Yadea hiện đứng đầu doanh số tiêu thụ xe điện 2 bánh tại thị trường Việt Nam 4 năm liên tiếp, hãng cũng giữ vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong 8 năm liên tiếp với trên 100 triệu người dùng.

Hiện thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, 10 trung tâm sản xuất toàn cầu, hơn 40.000 cửa hàng.

Tại cuối mỗi dây chuyền sẽ có 2 công nhân giữ vai trò kiểm soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, phần mềm thông minh. Với dòng xe điện thông minh của Yadea, khi xuất xưởng sẽ được kết nối với khóa thông minh trên app điện thoại, khi xe được bán ra thị trường, khách hàng phải mở khóa xe trên app mới có thể bắt đầu sử dụng.

Sau khi hoàn tất khâu lắp ráp, xe sẽ được chuyển sang khu vực kiểm định để kiểm tra các thông số cơ bản như độ cân bằng 2 bánh, tiêu chuẩn tiếng ồn, hệ thống cốp điện, chân chống điện, khóa thông minh, hệ thống phanh trước - sau, nếu xe không đạt yêu cầu sẽ phải quay đầu làm lại.

Ngoài việc sản xuất, lắp ráp xe cho thị trường Việt Nam, sản phẩm từ nhà máy này còn được xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Indonesia, Mexico... Nhà máy hiện hoạt động với công suất khoảng 1.400 xe/ngày. Theo lãnh đạo Yadea Việt Nam, công suất hoạt động thực tế của nhà máy phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ ngoài thị trường và số đơn đặt hàng.

Trong một lô sản phẩm sẽ có một chiếc xe máy điện được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra khả năng chịu nước, chiếc xe điện này phải chạy liên tục trong điều kiện ngập nước từ 4 đến 6 giờ đồng hồ.

Đây là khu vực sản xuất, lắp ráp các chi tiết bên trong xe như tụ điện, động cơ điện, bộ điều khiển điện, vành bánh xe, má phanh...

Để đảm bảo các chi tiết được vận hành tốt, hãng cũng đầu tư hệ thống phòng thử nghiệm, thí nghiệm để kiểm tra chất lượng của các phụ tùng như giảm xóc, khung xe trong điều kiện khắc nghiệt.

Vừa qua, nhà máy này đã cán mốc sản xuất chiếc xe điện 2 bánh thứ 400.000 tại thị trường Việt Nam. Ngoài nhà máy hiện hữu, Yadea đang đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy thứ 2 tại khu công nghiệp Tân Hưng (tỉnh Bắc Ninh), dự kiến đi vào hoạt động năm nay với công suất 2 triệu xe/năm.

Yadea cho biết hiện hãng sở hữu 10 trung tâm sản xuất trên toàn cầu với sản lượng hơn 30 triệu xe/năm. Dự kiến sau khi nhà máy thứ 2 tại Việt Nam đi vào hoạt động, hãng sẽ nâng công suất tại thị trường Việt Nam lên 2,5 triệu xe/năm, tương đương khoảng 8% năng lực sản xuất toàn cầu. Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất của hãng tại Đông Nam Á để xuất khẩu ra các nước trong khu vực.

