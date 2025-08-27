Hé lộ đối tác Yadea muốn bắt tay để phát triển trạm sạc tại Việt Nam

Ông Lưu Gia, CEO Yadea Việt Nam, cho biết không coi VinFast là đối thủ mà mong muốn hợp tác sâu rộng với nhà sản xuất xe điện của Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển trạm sạc.

Là doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất xe điện 2 bánh có doanh số lớn nhất Việt Nam, đồng thời có kinh nghiệm trong việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện, phát triển hệ sinh thái hạ tầng trạm sạc tại thị trường Trung Quốc, tuy nhiên, ông Lưu Gia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam, thừa nhận doanh nghiệp vẫn chưa thể phát triển hệ thống trạm sạc tại Việt Nam.

Tại cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trong chuyến thăm nhà máy sản xuất xe điện gần đây, lãnh đạo Yadea đã tiết lộ về việc mong muốn hợp tác với các nhà sản xuất xe điện trong nước, đặc biệt là VinFast - doanh nghiệp được xem là đối thủ lớn nhất của hãng tại Việt Nam - để thúc đẩy chuyển đổi xe điện tại Việt Nam.

Ông Lưu Gia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Ai nên là người làm trạm sạc xe điện?

- Việt Nam đang đặt mục tiêu mạnh mẽ trong việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, trong bối cảnh này, ông đánh giá thế nào về tiềm năng thị trường xe điện tại Việt Nam?

- Trước hết cần khẳng định xu thế chuyển đổi xe xăng sang xe điện là tất yếu, bởi khi so sánh chi phí mua, sử dụng thì xe điện hiện rẻ hơn xe xăng rất nhiều. Ngoài ra, xe điện còn là sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường, không phát thải, do đó xe điện là xu thế chúng ta không thể phủ nhận.

Chính phủ gần đây đã đưa ra các định hướng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xe xăng sang xe điện, nên xe điện nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Điều này cũng nâng nhận thức của người dân về xe điện hơn rất nhiều so với trước. Do đó, trong 2-3 năm tới, doanh số của ngành xe điện Việt Nam chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

- Trung Quốc là một trong những nước khá thành công trong việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đâu là lý do giúp Trung Quốc làm được điều này?

- Trung Quốc là quốc gia có quá trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện rất ngắn. Kinh nghiệm về chuyển đổi xe điện của thị trường này có thể tóm gọn trong 3 vấn đề.

Một là, Trung Quốc không chỉ chuyển đổi xe điện 2 bánh mà chuyển đổi cả xe 4 bánh. Trước đây Trung Quốc sử dụng rất nhiều ôtô xăng, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn đã chuyển sang phần lớn là xe điện. Khi chuyển đổi ôtô xăng sang điện, vấn đề người tiêu dùng lo lắng nhất là quãng đường di chuyển. Nhưng thực tế hiện nay quãng đường ôtô điện có thể đáp ứng được so với ôtô xăng là tương đương nhau, chỉ là người tiêu dùng lo lắng rằng khi đi trên đường mà hết điện thì giải quyết thế nào. Vấn đề này bên Trung Quốc đã phát hiện ra và đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng sạc điện cho người dân.

Vấn đề thứ 2 là an toàn và chất lượng của xe điện. Trước đây nhiều người lo ngại về độ an toàn của pin xe điện, nhưng hiện nay pin lithium đã rất phát triển. Những nhà sản xuất pin lớn trên thế giới đã có quy trình, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, do đó các sản phẩm pin lithium hầu như không còn xảy ra vấn đề kỹ thuật và đang được ứng dụng rất rộng rãi. Lưu ý chung khi sử dụng xe điện là khi phát hiện ra những dấu hiệu hỏng hóc trên xe, người dùng cần mang đến cửa hàng sửa chữa, tương tự như các dấu hiệu hư hỏng trên xe xăng.

Vấn đề thứ 3 là dịch vụ. Hiện Yadea đặt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể xây dựng 1.000 điểm cửa hàng và dịch vụ tại Việt Nam, để người tiêu dùng ở bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy điểm bán hàng, dịch vụ của công ty.

- Theo ông, Chính phủ cần đưa ra giải pháp gì để quá trình chuyển đổi xe điện diễn ra thuận lợi?

- Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Chính phủ có thể sử dụng các chính sách ưu đãi hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp và người mua xe điện.

Với các doanh nghiệp sản xuất hay nhà cung cấp linh phụ kiện xe điện, cần đưa ra chính sách hỗ trợ về thuế vì hiện nay rất nhiều linh kiện xe điện chỉ có thể mua ở Trung Quốc, trong khi các nhà cung ứng Việt Nam hiện chưa đáp ứng được hoặc chưa làm tới.

Về phía người tiêu dùng, thuế trước bạ và phí ra biển của xe điện cũng là vấn đề tương tự xe xăng. Nếu muốn người dân nhanh chóng chuyển đổi xe điện, Chính phủ có thể xem xét miễn hoặc giảm chi phí này.

Ba là về hệ sinh thái trạm sạc, ở Trung Quốc đã phát triển hệ sinh thái trạm sạc rất lớn. Việt Nam cũng nên đi theo hướng này, trong đó, Chính phủ cần đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện đầu vào với doanh nghiệp muốn tham gia vào hệ sinh thái trạm sạc đó. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn chưa đưa ra được bộ tiêu chí, điều kiện này, nên vấn đề trước mắt là cần hoàn thiện chính sách, bộ tiêu chí đánh giá...

- Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay, việc phát triển trạm sạc điện nên ưu tiên theo hướng Nhà nước đầu tư hay để doanh nghiệp tư nhân tự phát triển? Yadea có kế hoạch làm trạm sạc ở Việt Nam không?

- Ở một số khu vực Chính phủ đặt mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi, khuyến khích dùng xe điện thì Chính phủ có thể tự đứng ra đầu tư hệ sinh thái trạm sạc. Nhưng nếu muốn phát triển hệ thống trạm sạc trên toàn quốc thì cần có sự tham gia của các doanh nghiệp.

Cần có sự tham gia của các doanh nghiệp xe điện nếu muốn phát triển hệ thống trạm sạc trên toàn quốc. Ảnh minh họa: Reuters.

Yadea cũng đã đi tìm hiểu và có kế hoạch làm một hệ sinh thái trạm sạc điện ở Hà Nội nhưng vấn đề là không tìm được bộ phận nào có thẩm quyền thẩm duyệt những phương án đó. Cơ quan quản lý đưa ra rất nhiều vấn đề nhưng không thể đưa ra được câu trả lời cuối cùng là có hay không.

Tại Trung Quốc đã phát triển hệ sinh thái trạm sạc xe điện lâu năm và Yadea hoàn toàn có thể cung cấp các phương án đã ứng dụng tại thị trường này về Việt Nam. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là phải có một bộ tiêu chuẩn từ cơ quan quản lý về việc doanh nghiệp đạt điều kiện thế nào mới được tham gia phát triển hệ thống trạm sạc.

Muốn bắt tay với VinFast

- Thị trường xe điện 2 bánh Việt Nam hiện nay không chỉ có Yadea mà còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc khác, ông đánh giá thế nào về các nhà sản xuất xe điện Việt Nam? VinFast có phải đối thủ lớn nhất của Yadea không?

- Thật ra Yadea cũng có thể coi là một doanh nghiệp Việt Nam chứ không chỉ là doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, vì công ty đã có thời gian dài phát triển sâu rộng ở Việt Nam, hiện chúng tôi cũng có nhiều đối tác trong nước.

Về các đối thủ cùng ngành, Yadea đã có trao đổi rất sâu với VinFast. Theo tôi, đây không phải mối quan hệ cạnh tranh mà là mối quan hệ hợp tác.

Yadea mong muốn nâng cao mức độ hợp tác với tất cả doanh nghiệp xe điện tại Việt Nam, giảm mức độ cạnh tranh. Chúng tôi rất mong muốn bắt tay VinFast để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu thị trường, từ đó có thể dẫn dắt cả ngành xe điện Việt Nam.

Với kinh nghiệm 30 năm phát triển tại Trung Quốc, Yadea rất tự tin có đội ngũ R&D chất lượng, có 10 cơ sở sản xuất lớn trên toàn cầu với doanh số 30 triệu xe/năm, đây đều là những hậu thuẫn để Yadea phát triển tốt tại thị trường Việt Nam.

Yadea hiện là đối trọng lớn nhất của VinFast tại thị trường xe điện 2 bánh Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

- Ông nói muốn hợp tác cùng VinFast là hợp tác ở nội dung gì?

- Yadea mong muốn hợp tác với VinFast trên nhiều phương diện. Ví dụ về linh phụ kiện, Yadea không chỉ là doanh nghiệp lắp ráp xe điện mà có rất nhiều công ty sản xuất linh phụ kiện cho ngành, hoàn toàn có thể cung cấp cho các công ty xe điện cùng ngành. Ngoài ra, Yadea còn có đội ngũ R&D có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất các dòng xe điện riêng cho thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, tại thị trường Việt Nam hiện nay, Yadea rất mong muốn chia sẻ cùng VinFast trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái trạm sạc điện trên cả nước.

- Vậy trong thời gian tới, Yadea có kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam không?

- Chắc chắn Yadea sẽ duy trì đầu tư liên tục tại Việt Nam theo xu hướng mở rộng của thị trường xe điện. Tại nhà máy sắp đưa vào vận hành, công suất 2 triệu xe/năm, Yadea không chỉ đầu tư vào việc xây dựng nhà máy mà còn đầu tư cả về con người, để đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ nhân tài cho ngành. Nhà máy sẽ liên tục dựa theo nhu cầu cũng như sự phát triển của công ty, thị trường để mở rộng hoạt động.

Công ty cũng sẽ đầu tư rất lớn vào mảng R&D. Tại Trung Quốc có rất nhiều phương tiện điện, nhưng nhiều trong số đó không phù hợp cho thị trường Việt Nam, nên các sản phẩm hiện nay và trong tương lai Yadea phát triển tại Việt Nam sẽ đều là những sản phẩm mới, được thiết kế riêng cho thị trường.

Trong tương lai gần, Yadea sẽ không chỉ đầu tư vào việc xây dựng mạng lưới bán hàng mà sẽ tập trung cả vào việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Xin cảm ơn ông!