Khánh thành, khởi công nhiều công trình lớn vào ngày 19/12

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phấn đấu có ít nhất 2 dự án khánh thành hoặc khởi công vào ngày 19/12, nhằm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành và khởi công các dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Công điện nhấn mạnh các đơn vị liên quan cần đảm bảo hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ các dự án nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa dự án vào khởi công, khánh thành.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công…

Thủ tướng cũng giao văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, dịp kỷ niệm quốc khánh mùng 2/9, Chính phủ đã tổ chức khánh thành và khởi công đồng loạt 250 dự án lớn trên cả nước, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng , được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.