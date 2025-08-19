Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hoàn thành trong gần 10 tháng, hứa hẹn góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa - giải trí của Việt Nam. Thủ tướng cũng biểu dương ý chí quyết tâm của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần: “Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Đã làm, đã cam kết là phải có sản phẩm cụ thể. Và hôm nay, chúng ta đã chứng minh được điều này”. Theo Thủ tướng, các dự án được khánh thành, khởi công ngày hôm nay cũng là minh chứng cho bản lĩnh vươn lên tự lực, tự cường làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện. “Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam, được bạn bè trong khu vực và thế giới nhắc đến và ngưỡng mộ”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.