Hạ tầng và Năng lượng xanh - hai trụ cột hoạt động mới của Vingroup

Ngày 11/8, nhân dịp 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup công bố mở rộng thêm hai trụ cột mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh.

Tập đoàn Vingroup bổ sung hai trụ cột trọng điểm là Hạ tầng và Năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện tại gồm Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội. Mở rộng sang hai lĩnh vực này đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Vingroup.

Ở trụ cột Hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam với các mảng hoạt động là công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đang đề xuất đầu tư hai tuyến đường sắt tốc độ cao trong năm 2025. Tại khu vực phía Bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai vùng kinh tế trọng điểm từ 4 giờ xuống còn hơn 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Tại khu vực phía Nam, công ty triển khai tuyến TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/h, kết nối trung tâm thành phố với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút di chuyển.

Đặc biệt, VinSpeed đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ.

Bên cạnh mảng công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Vingroup sẽ đầu tư khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của vùng kinh tế trọng điểm.

Trung tâm triển lãm Việt Nam là minh chứng cho năng lực triển khai của Vingroup.

Ở trụ cột Năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

VinEnergo phát triển đa dạng dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast sản xuất, từ đó đem lại giải pháp năng lượng toàn diện. VinEnergo có kế hoạch đầu tư dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, nhằm triển khai cung cấp điện cho dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, khu công nghiệp và khu dân cư.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - chia sẻ: "Hưởng ứng bốn Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Vingroup quyết định đầu tư vào hai lĩnh vực kiến tạo đất nước là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, cùng tinh thần dân tộc mãnh liệt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng".

Sau 32 năm phát triển, Vingroup thiết lập vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu quốc gia và khu vực. Tính đến ngày 30/6, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng ; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, VinFast tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi bàn giao 72.167 ôtô điện ra thị trường toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Việt Nam, hãng giữ vững vị trí dẫn đầu với 67.569 xe bàn giao, cùng kỷ lục 114.484 xe máy điện. Những thành tích này khẳng định vai trò tiên phong của VinFast trong chuyển đổi xanh và nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu lần lượt ở các mảng bất động sản nhà ở, bán lẻ và du lịch - vui chơi giải trí. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vinhomes đạt doanh số 67.504 tỷ đồng , doanh số chưa ghi nhận đến ngày 30/6 là 138.208 tỷ đồng ; Vincom Retail và Vinpearl ghi nhận doanh thu lần lượt 4.274 tỷ đồng và 5.912 tỷ đồng . Vinhomes được vinh danh là thương hiệu bất động sản nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024 (CafeF Lists) và giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance). Vincom Retail nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam) và Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance). Vinpearl được Brand Finance xếp Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á, số 1 Việt Nam.

Đối với lĩnh vực Thiện nguyện Xã hội, Vinmec, Vinschool, VinUni là hệ thống y tế và giáo dục tư nhân hàng đầu cả nước. Đặc biệt, ở mảng thiện nguyện, tập đoàn từ khi thành lập đến nay đã tài trợ gần 30.000 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và xã hội. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận 19 năm bền bỉ đồng hành hàng triệu đồng bào yếu thế.

Việc bổ sung hai trụ cột mới, nâng tổng lĩnh vực hoạt động lên 5 trụ cột chính khẳng định khát vọng cống hiến của Vingroup, đồng thời nhất quán với sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người" và định hình tương lai bền vững cho thế hệ sau.