Giá vàng miếng lao dốc

  • Thứ bảy, 13/9/2025 10:28 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong phiên giao dịch cuối tuần (13/9), giá vàng miếng SJC nối dài đà giảm khi mất thêm 300.000 đồng/lượng, hiện rơi xuống mức 131,1 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng miếng suy yếu sau hàng loạt thông tin liên quan tới thanh tra thị trường, cấp quyền sản xuất vàng cho doanh nghiệp và ngân hàng. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn ở mức cao 3 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến này kéo theo loạt thương hiệu lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng xuống ngang bằng với SJC, ở mức 131,1 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá các doanh nghiệp đưa ra cũng phổ biến dao động trên 128 triệu/lượng.

Trước đó, trong phiên 12/9, thị trường trong nước đã chứng kiến cú lao dốc mạnh khi giá vàng miếng SJC giảm tới gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Chỉ trong 1 giờ đầu phiên, Công ty SJC đã 3 lần hạ giá vàng liên tiếp, diễn biến hiếm thấy trong thời gian gần đây. Tính trong cả ngày hôm qua, SJC có tới 5 lần điều chỉnh giảm giá vàng.

Giá vàng miếng giảm có một phần nguyên nhân từ lực bán của thị trường tăng mạnh. Tại Công ty SJC, ghi nhận cho thấy nhiều khách hàng mang vàng miếng ra bán, trái ngược hoàn toàn với cảnh khan hiếm của những ngày trước đó. Hiện thương hiệu vàng quốc gia cũng đã bỏ giới hạn mỗi người chỉ được mua 1 lượng như trước, cho phép khách mua theo nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, đà giảm liên tục của giá vàng miếng những ngày qua đã khiến những người mua vàng ở vùng đỉnh 135,8 triệu đồng/lượng cách đây ít ngày đang chịu lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1

Trái ngược với vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC lại giữ xu hướng đi ngang, hiện giao dịch quanh mức 125-128 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác giảm giá vàng nhẫn 200.000-500.000 đồng, xuống vùng 128-128,5 triệu đồng/lượng (bán). Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 130 triệu đồng/lượng. Trong phiên liền trước, giá vàng nhẫn cũng đã giảm mạnh 1-1,3 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng miếng diễn ra trong bối cảnh Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vào ngày 9/9.

Đồng thời, Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng sẽ chính thức có hiệu lực từ 10/10, mở cửa cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu và xóa bỏ độc quyền vàng miếng.

Trong khi giá vàng trong nước lao dốc, giá vàng thế giới hiện vẫn dao động quanh vùng đỉnh lịch sử ở 3.641 USD/ounce. Bối cảnh này khiến chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới được thu hẹp đáng kể, hiện giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16 triệu đồng/lượng, và vàng nhẫn trong nước cao hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

