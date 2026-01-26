Giá vàng thế giới vượt 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới lên ngưỡng cao mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và thị trường đang hướng đến kỳ họp của Fed trong tuần này.

Trong phiên giao dịch 25/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới chính thức vượt 5.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 25/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 92 USD lên 5.075 USD /ounce, thậm chí có thời điểm tăng lên đỉnh lịch sử 5.087 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng tăng vọt 0,91% lên 5.024,6 USD /ounce.

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng tới 64% và tăng hơn 16% từ đầu năm nay, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, theo Reuters.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp, cùng với dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF càng khiến giá kim loại quý tăng mạnh.

"Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ còn dư địa tăng. Dự báo hiện tại cho thấy vàng có thể đạt đỉnh khoảng 5.500 USD /ounce vào cuối năm nay. Những đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện khi nhà đầu tư chốt lời, nhưng chúng tôi tin rằng mỗi nhịp giảm sẽ nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua mạnh", ông Philip Newman, Giám đốc Metals Focus, cho biết.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và NATO liên quan đến Greenland cũng đã tạo thêm động lực cho đà tăng của vàng trong năm nay, do gia tăng kỳ vọng về bất ổn tài chính và địa chính trị.

Trên mặt trận địa chính trị, Ukraine và Nga đã kết thúc ngày đàm phán thứ 2 do Mỹ đóng vai trò trung gian tại Abu Dhabi vào ngày 24/1 (giờ địa phương) mà chưa đạt được thỏa thuận nào. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng thỏa thuận đó sẽ gây nguy hiểm cho đất nước ông.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,72% lên 104,72 USD /ounce, bạch kim đi ngang ở mức 2.767 USD /ounce, còn palladium tăng 0,17% lên 2.013,5 USD /ounce.

Giá bạc đã lần đầu tiên vượt mốc 100 USD /ounce vào ngày 23/1 (giờ Mỹ), nối dài đà tăng 147% trong năm ngoái, khi dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và hoạt động mua vào mạnh đã kéo theo tình trạng khan hiếm kéo dài trên thị trường bạc vật chất.