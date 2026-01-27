Giá vàng tăng hơn 24 triệu/lượng sau chưa đầy một tháng

Sau chuỗi tăng kéo dài từ đầu năm 2026, giá vàng trong nước hiện neo ở vùng đỉnh lịch sử. Diễn biến này giúp người mua vàng từ đầu năm đến nay ghi nhận mức lãi hơn 20 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước đã chạm mốc 177 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 175 - 177 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá kết phiên liền trước.

Đây cũng là mức giá các doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đang niêm yết với mặt hàng vàng miếng.

Trước đó, trong phiên giao dịch 26/1, vàng miếng SJC từng có thời điểm lập đỉnh lịch sử ở 176 - 178 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, dù đà tăng của giá vàng miếng đã tạm thời "hạ nhiệt" sáng nay, nếu so với đầu năm 2026, giá mặt hàng này đã tăng tới 24,2 triệu đồng/lượng sau chưa đầy một tháng, tương ứng mức tăng ròng tới 16%. Mức tăng này trừ đi chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay vẫn ghi nhận khoản lãi hơn 22 triệu đồng mỗi lượng (+14%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHEO LEO TRÊN ĐỈNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ xu hướng “đi ngang” trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 ở mức 173,5 - 176 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý hiện cũng neo giá vàng nhẫn ở vùng 173,5 - 176,5 triệu/lượng. Tập đoàn DOJI và Công ty Mi Hồng giao dịch lần lượt ở 173 - 176 triệu/lượng và 175,3 - 177 triệu đồng. Cùng lúc đó, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở vùng 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Hiện các doanh nghiệp trong nước cũng đang neo giá vàng nhẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 14-17 triệu/lượng, tùy doanh nghiệp. Với chênh lệch giá mua - bán trong khoảng 2-3 triệu đồng, người mua vàng nhẫn từ đầu năm tới nay cũng đã lãi 11-14 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trên đà đi lên. Trong phiên giao dịch liền trước, có thời điểm giá kim quý đã vượt vùng 5.100 USD để thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mốc 5.110,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 2,1%, đạt 5.082,5 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý phổ biến giao dịch quanh mức 5.065 USD /ounce. Mức giá này quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.