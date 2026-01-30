SJC bất ngờ tạm ngừng mua bán vàng tại một số cửa hàng TP.HCM

Việc ngưng giao dịch các sản phẩm vàng sẽ được SJC áp dụng tại một số cơ sở tại TP.HCM trong phiên giao dịch sáng thứ Bảy (31/1).

Người dân xếp hàng chờ mua vàng trước một cơ sở giao dịch của SJC tại TP.HCM. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong thông báo mới nhất, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại một số cơ sở TP.HCM.

Thời gian tạm ngừng giao dịch là sáng mai (tức thứ Bảy ngày 31/1).

3 địa điểm SJC thông báo tạm ngừng giao dịch cùng tại TP.HCM, gồm trụ sở SJC 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ; trung tâm Vàng bạc đá quý 230-230A Quang Trung, phường Gò Vấp; và trung tâm Vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn.

Tuy vậy, SJC cho biết đối với các sản phẩm nữ trang kim cương, đá quý, các điểm kinh doanh này vẫn giao dịch bình thường.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181

Thông báo tạm ngừng giao dịch vàng tại một số cơ sở kinh doanh TP.HCM của Công ty SJC được đưa ra trong bối cảnh giá vàng vừa ghi nhận cú sập mạnh sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng miếng được Công ty SJC niêm yết ở vùng 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 9 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn của thương hiệu này cũng ghi nhận mức giảm 9,3 triệu đồng, hiện giao dịch quanh vùng 177 - 180 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC đã ghi nhận xu hướng tăng đột biến cả triệu đồng mỗi phiên.

Hiện tại, dù đã giảm hơn 10 triệu đồng từ đỉnh, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn khoảng 6 triệu đồng so với đầu tuần. Còn nếu so với đầu năm 2026, giá giao dịch hiện tại vẫn cao hơn 27 triệu đồng, tương đương mức tăng 18%.