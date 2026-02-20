Hai 'cú hích' lớn chờ đợi thị trường chứng khoán sau Tết

Với xác suất tăng tới 87,5%, chứng khoán sau Tết chờ bứt phá nhờ động lực nâng hạng MSCI và tái cơ cấu vốn doanh nghiệp Nhà nước.

Theo các chuyên gia từ công ty chứng khoán SSI, thị trường nhiều khả năng cũng sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh đang diễn ra mùa công bố kết quả kinh doanh.

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng 2. Trong trung và dài hạn, công ty chứng khoán này duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1.920 điểm cho VN-Index vào năm nay.

Cũng theo các chuyên gia SSI, 2 yếu tố có thể trở thành “cú hích” đối với thị trường chứng khoán sau Tết. Thứ nhất là Nghị định 57 quyết định tái cơ cấu vốn 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng đầu tại Việt Nam. Đây là 20 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ hạ tầng cốt lõi của quốc gia, nếu được tái cơ cấu vốn cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước mua cổ phần sẽ thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường vốn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thứ hai là triển vọng Việt Nam lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI vào tháng 6 tới, được xem là “món quà xuân” đầy hứa hẹn, góp phần quan trọng thúc đẩy một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau Tết, chứng khoán được dự báo diễn biến tích cực. (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh 2 “cú hích” trên, nhiều yếu tố, mục tiêu về kinh tế vĩ mô, ngành cũng được xem là những “cú hích” trong nền kinh tế từ đó tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.

Đầu tiên là ý chí phấn đấu tăng trưởng GDP đạt mục tiêu 10% trong năm 2026, sẽ kéo theo hàng loại giải pháp để thúc đẩy, từ cơ chế, chính sách cho tới thị trường vốn, qua đó giúp dòng tiền vào thị trường chứng khoán “nhộn nhịp” hơn.

Tiếp theo là tình hình vĩ mô kinh tế Việt Nam, nhìn chung đang có những diễn biến khả quan nếu nhìn từ doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong đó là mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong năm 2025 và vượt trội vào quý IV.

Các nhóm ngành vẫn đang được cho rằng hưởng lợi từ chính sách, dòng vốn và mục tiêu tăng trưởng GDP trên thị trường là ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, xuất khẩu thủy sản, bán lẻ, khoa học-công nghệ.

Trong báo cáo chiến lược mới cập nhật, Chứng khoán VNDirect (VND) cũng đưa ra dự báo về ngắn hạn, trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu suy yếu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (±10 điểm).

Trong trung hạn, VNDirect nhận định dòng tiền được kỳ vọng sẽ cải thiện và quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua đó sẽ hỗ trợ cho VN-Index tăng trở lại và hướng lên vùng kháng cự gần nhất quanh 1.940 điểm (±10 điểm).

Chứng khoán Phú Hưng đánh giá chỉ số khả năng còn tiếp tục rung lắc trong khu vực 1.800-1.830 điểm để củng cố thêm. Ở kịch bản tích cực, nếu lực cầu cải thiện, VN-Index có thể kỳ vọng nhịp hồi hướng tới kháng cự cao hơn quanh vùng 1.850 điểm. Chiều ngược lại, mức hỗ trợ gần là ngưỡng 1.780 điểm, dấu hiệu thoái lui dưới mức này có thể khiến áp lực điều chỉnh trở lại chi phối.

Vì vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc nắm giữ các cổ phiếu, tỷ trọng chung nên duy trì ở mức trung bình. Thị trường vẫn đang trong quá trình kiểm định lại nhịp điều chỉnh, chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng. Đa phần mặt bằng cổ phiếu cũng giữ vận động cân bằng và nghiêng về củng cố thêm nền giá. Chiều mua mới chỉ nên cân nhắc khi thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện theo hướng lan tỏa.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính - ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng sau Tết nhu cầu tín dụng thường gia tăng khi doanh nghiệp tái khởi động sản xuất kinh doanh.

Do đó, nhà đầu tư nên tái cấu trúc danh mục, giữ lại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, lợi thế cạnh tranh rõ ràng và định giá hợp lý; đồng thời giảm tỷ trọng những mã suy yếu xu hướng hoặc thiếu động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, duy trì tỷ trọng tiền mặt linh hoạt khoảng 20 đến 40% nhằm chủ động nắm bắt cơ hội khi thị trường điều chỉnh mà không cần sử dụng đòn bẩy cao.

Cuối cùng, hạn chế sử dụng margin trước kỳ nghỉ dài do rủi ro biến động quốc tế trong thời gian thị trường đóng cửa.

Về nhóm ngành, theo ông Huy, xây dựng, hạ tầng và vật liệu có thể hưởng lợi nếu tiến độ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy. Khu công nghiệp và xuất khẩu được đánh giá tích cực khi kinh tế toàn cầu ổn định và dòng vốn FDI duy trì.

"Trong môi trường lãi suất không còn ở vùng thấp, cổ phiếu vốn hóa lớn với nền tảng cơ bản vững chắc thường được ưu tiên để xác lập xu hướng. Khi thị trường ổn định và dòng tiền lan tỏa, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng mới có cơ hội bứt phá. Cổ phiếu quy mô nhỏ nên chiếm tỷ trọng hạn chế do biến động cao và rủi ro thanh khoản", ông Huy nhấn mạnh.