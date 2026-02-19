Lưu ý điều này khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Mùng 10 tháng Giêng hàng năm, người dân thường đổ xô đi mua vàng cầu may, nhưng để vừa hút tài lộc vừa tránh rủi ro thì cần cân nhắc loại vàng, số lượng phù hợp.

Nhu cầu mua vàng của người dân thường tăng cao trong dịp vía Thần Tài hàng năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, thị trường vàng trong nước lại bước vào cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm - ngày vía Thần Tài. Trong ngày này, nhu cầu mua vàng của người dân thường tăng mạnh với mong muốn cầu tài lộc cho cả năm làm ăn thuận lợi.

Tuy nhiên, giữa không khí mua bán sôi động, không ít người vẫn băn khoăn: Nên mua bao nhiêu là đủ? Mua vào khung giờ nào? Chọn thương hiệu nào uy tín? Và quan trọng hơn, mua vàng ngày này để “lấy vía” hay để đầu tư?.

Vàng ngày vía Thần tài: Mua để lấy may hay đầu tư?

Ngày vía Thần Tài vốn xuất phát từ quan niệm dân gian về vị thần cai quản tiền bạc, của cải. Theo phong tục, mua vàng trong ngày này tượng trưng cho việc “giữ lộc” trong nhà, mong một năm hanh thông về tài chính.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, giá vàng thường biến động mạnh trong ngày vía Thần Tài do nhu cầu tăng đột biến. Không ít thời điểm, giá vàng trong nước bị đẩy lên cao hơn đáng kể so với trước đó vài ngày. Sau ngày cao điểm, thị thường hạ nhiệt.

Dưới góc nhìn tài chính cá nhân, ông Nguyễn An Huy, Giám đốc quản lý gia sản FIDT, cho rằng việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài không hẳn là một lựa chọn tối ưu.

Theo ông Huy, nhu cầu tăng đột biến trong ngắn hạn vào dịp vía Thần Tài có thể khiến giá vàng bị đẩy lên cao hơn so với thông thường. Điều này làm cho những ai mua vàng với mục đích đầu tư có thể phải trả mức giá đắt hơn.

Ông nhấn mạnh nếu mục tiêu chính là tích trữ vàng để đầu tư dài hạn, người dân nên cân nhắc tránh mua vàng vào ngày vía Thần Tài để không bị ảnh hưởng bởi "sóng" tăng giá ngắn hạn.

Tuy nhiên, đối với những người vẫn muốn mua vàng vào ngày này như một cách cầu may, chuyên gia khuyến nghị chỉ nên mua với số lượng nhỏ mang tính tượng trưng, khoảng 0,5-1 chỉ, để tránh tác động tiêu cực từ việc giá vàng biến động mạnh sau đó.

Chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị người dân nên mua với số lượng nhỏ mang tính tượng trưng, khoảng 0,5-1 chỉ trong dịp vía Thần Tài. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mua bao nhiêu vàng là “đủ lộc”?

Trong quan niệm dân gian, số lượng vàng mua ngày vía Thần Tài thường mang ý nghĩa tượng trưng: 0,5 chỉ cầu may mắn; 1 chỉ cầu lộc; 2 chỉ cầu phát đạt và 5 chỉ cầu tài lộc dồi dào.

Giới kinh doanh cho biết phần lớn người dân hiện nay chọn mua từ 0,5 chỉ đến 1 chỉ vàng nhẫn trơn 24K để vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa có giá trị tích trữ. Với những người có điều kiện tài chính tốt hơn, việc mua 2-5 chỉ được xem là “mở vía” đầu năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chạy theo tâm lý đám đông, vay mượn để mua vàng chỉ vì yếu tố phong tục.

Nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng?

Thị trường hiện nay phổ biến hai loại sản phẩm chính là vàng nhẫn trơn 24K có giá sát thị trường hơn, dễ mua bán lại, phù hợp tích trữ nhỏ lẻ.

Vàng miếng SJC có tính thanh khoản cao, thương hiệu được công nhận rộng rãi, nhưng giá thường cao hơn vàng nhẫn và chênh lệch mua - bán lớn, dao động khoảng 2-3 triệu đồng/lượng.

Ông Huy cho rằng nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn giữa các loại vàng này. Nếu giá vàng nhẫn cao hơn nhiều so với vàng miếng SJC, nên ưu tiên mua vàng miếng. Ngược lại, nếu giá vàng miếng SJC chênh lệch quá cao so với vàng nhẫn, vàng trang sức nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vàng nhẫn và trang sức. Vàng miếng, vàng nhẫn trơn sẽ không bị kèm phí gia công, thiết kế giúp giảm rủi ro khi cần thanh khoản.

Các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng dịp này thường tung ra nhiều sản phẩm vàng ép vỉ, vàng in hình linh vật, Thần Tài với trọng lượng nhỏ 0,5-1 chỉ phục vụ nhu cầu lấy may.

Trong bối cảnh thị trường sôi động, người dân nên ưu tiên mua vàng tại các thương hiệu lớn này vì có hệ thống cửa hàng rõ ràng, niêm yết giá công khai.

Ngoài ra, khi mua vàng dịp này, người dân nên kiểm tra kỹ hàm lượng vàng; hóa đơn, chứng từ đầy đủ; bao bì nguyên vẹn (đối với vàng ép vỉ) và chính sách mua lại, mức chênh lệch giá. Cần cảnh giác với các điểm bán nhỏ lẻ không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tăng cao dễ phát sinh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nếu mua để đầu tư, vàng nhẫn trơn thường có mức chênh lệch mua - bán thấp hơn, không kèm phí gia công, thiết kế giúp giảm rủi ro khi cần thanh khoản. Ảnh: Việt Linh.

Mua giờ nào tốt nhất?

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài nên mua vàng vào giờ đẹp như giờ Mão (5-7h); giờ Thìn (7-9h) hoặc giờ Tỵ (9-11h). Đây là những khung giờ được cho là mang lại sinh khí, tài vận hanh thông.

Tuy nhiên trên thực tế, việc đổ dồn mua vào buổi sáng sớm thường khiến các cửa hàng quá tải, người dân phải xếp hàng dài nhiều giờ. Một số chuyên gia phong thủy cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, không nhất thiết phải chen lấn vào đúng “giờ vàng” khi nhiều doanh nghiệp hiện mở bán xuyên suốt cả ngày.

Sau khi mua vàng, nhiều người có thói quen đặt vàng lên bàn thờ Thần Tài trong ngày mùng 10 tháng Giêng để “xin lộc”, sau đó cất giữ trong két sắt. Với vàng nhẫn, vàng miếng, người dân nên bảo quản nơi khô ráo, tránh va đập. Đối với vàng ép vỉ, không nên bóc vỉ nếu có ý định bán lại, bởi sản phẩm còn nguyên bao bì thường được mua với giá tốt hơn.