Nhân viên một ngân hàng thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/tháng

Năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng thu nhập rõ nét tại nhiều ngân hàng thương mại. Tuy vậy, bức tranh đãi ngộ vẫn phân hóa mạnh giữa các nhà băng và ngay trong nội bộ từng ngân hàng.

Bình quân lương nhân viên Techcombank đạt 47 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025. Ảnh: TCB.

Bức tranh lương thưởng ngành ngân hàng năm 2025 cho thấy xu hướng tích cực khi đa số nhà băng đẩy mạnh cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 28 ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025 (chưa bao gồm Agribank và PVcomBank), có tới 21 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên tăng so với năm 2024.

Techcombank vẫn là quán quân trong cuộc đua đãi ngộ

Trong nhóm tăng mạnh nhất, ABBank và VPBank nổi bật khi ghi nhận mức cải thiện thu nhập bình quân cao nhất hệ thống. Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên ABBank năm 2025 tăng thêm 10,3 triệu đồng/người/tháng so với năm trước, lên 34,08 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý nếu so với nền thấp của năm 2024.

Tương tự, VPBank cũng mạnh tay nâng đãi ngộ khi thu nhập bình quân nhân viên tăng 10,1 triệu đồng/tháng, đạt 41,17 triệu đồng/người/tháng.

Đứng tiếp theo về tốc độ tăng là NCB và VietinBank. Thu nhập bình quân tại NCB tăng thêm 8,86 triệu đồng/tháng, lên 39,83 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, VietinBank tăng khoảng 8 triệu đồng/tháng, đạt 45,6 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, với mức tăng mạnh này, VietinBank đã vượt qua hai “ông lớn” quốc doanh là Vietcombank và BIDV để trở thành ngân hàng đứng thứ hai toàn hệ thống về thu nhập bình quân nhân viên, chỉ sau Techcombank.

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với năm 2024, Techcombank vẫn tiếp tục dẫn đầu hệ thống về chế độ đãi ngộ. Năm 2025, bình quân mỗi nhân viên Techcombank nhận khoảng 47 triệu đồng/tháng. Con số này cao vượt trội so với mặt bằng chung và gần gấp ba lần mức thu nhập của VietBank - ngân hàng đứng cuối bảng xếp hạng.

Ngay phía sau Techcombank và VietinBank là BIDV và Vietcombank khi thu nhập bình quân nhân viên lần lượt đạt 42,64 triệu đồng và 42 triệu đồng/người/tháng, cùng tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm trước.

Xen giữa hai “ông lớn” quốc doanh là SHB với mức thu nhập bình quân 42,29 triệu đồng/tháng, tăng 1,4 triệu đồng so với năm 2024. Trong khi đó, MB đạt 40,31 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,52 triệu đồng so với năm trước và nằm trong nhóm ngân hàng có đãi ngộ hấp dẫn.

Ngoài nhóm ngân hàng dẫn đầu, bảng xếp hạng thu nhập cao năm 2025 còn ghi nhận sự góp mặt của một số nhà băng có chính sách đãi ngộ khá cạnh tranh.

HDBank duy trì mặt bằng thu nhập ở mức 38,65 triệu đồng/người/tháng trong khi ACB cũng góp mặt với mức trả thu nhập bình quân cho nhân viên đạt 37,75 triệu đồng/người/tháng. VIB và TPBank là hai đại diện chịu chi khi mức thu nhập nhân viên quanh vùng 36-37 triệu đồng/người/tháng năm 2025.

BẢNG XẾP HẠNG THU NHẬP BÌNH QUÂN THEO THÁNG CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2025 Nguồn: BCTC Riêng lẻ các NH trong quý IV/2025 Nhãn Techcombank VietinBank BIDV SHB Vietcombank VPBank MB NCB HDBank ACB VIB TPBank ABBank MSB SeABank Sacombank KienlongBank LPBank Eximbank PGBank OCB Bảo Việt Bank BVBank VietABank Nam A Bank Bac A Bank SaigonBank VietBank

triệu đồng/người/tháng 47 45.6 42.64 42.29 42 41.17 40.31 39.83 38.65 37.75 37 36 34.08 33.54 31.66 30.36 29 27.65 26.51 26.1 25.9 24.74 24.67 24.6 24.45 22.61 22 17.9

Số ít ngân hàng điều chỉnh thu nhập nhân viên

Trái với xu hướng tăng chung của toàn ngành, một số ngân hàng vẫn ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên đi xuống trong năm 2025. Nam A Bank là ngân hàng nằm trong nhóm giảm mạnh khi mức chi trả bình quân giảm 4,76 triệu đồng, xuống còn 24,45 triệu đồng/người/tháng.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức giảm nhưng ở biên độ hẹp hơn. Bac A Bank giảm 1,56 triệu đồng xuống 22,61 triệu đồng/người/tháng. MSB và VietBank gần như đi ngang khi mỗi nơi chỉ giảm khoảng 100.000 đồng/tháng.

Dù mặt bằng thu nhập toàn ngành có xu hướng cải thiện, khoảng cách giữa các ngân hàng vẫn ở mức rất rộng. Nhóm có thu nhập bình quân thấp nhất chủ yếu tập trung ở các ngân hàng quy mô nhỏ hoặc đang trong quá trình tái cơ cấu. VietBank hiện đứng cuối bảng với mức thu nhập bình quân gần 18 triệu đồng/người/tháng, cách rất xa nhóm dẫn đầu.

Ngay phía trên là Saigonbank và Bac A Bank với mức chi trả quanh ngưỡng hơn 22 triệu đồng/tháng. Nam A Bank và Viet A Bank cũng chỉ dao động trong vùng dưới 25 triệu đồng/người/tháng. So với mức 47 triệu đồng/tháng tại Techcombank, khoảng cách giữa ngân hàng trả cao nhất và thấp nhất đã lên tới gần 30 triệu đồng/nhân viên/tháng.

Vẫn cần lưu ý là thu nhập bình quân là tổng lương và phụ cấp mà ngân hàng chi trả cho cán bộ nhân viên, không bao gồm các khoản chi theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang phục…

Bảng xếp hạng trong bài chỉ phản ánh thu nhập bình quân tính toán từ báo cáo tài chính riêng lẻ mà ngân hàng công bố. Trên thực tế, mức thu nhập giữa các vị trí trong cùng một ngân hàng có thể chênh lệch rất lớn. Thu nhập của một chuyên viên thông thường thấp hơn đáng kể so với cán bộ quản lý cấp chi nhánh trở lên hoặc các vị trí kinh doanh chủ lực.

Ngoài ra, số liệu hiện chưa bao gồm Agribank và PVcomBank do hai ngân hàng này chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, vì vậy bức tranh toàn ngành có thể còn thay đổi khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ.

Trong năm 2026, triển vọng nhân sự ngành ngân hàng được dự báo duy trì xu hướng mở rộng, song hành với đà tăng thu nhập tại nhiều nhà băng. Cụ thể, khảo sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy trong quý I và cả năm 2026, khoảng 40-50,5% tổ chức tín dụng (TCTD) dự kiến tuyển thêm lao động nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động.

Động thái này nối tiếp xu hướng đã xuất hiện từ cuối năm trước. Trong quý IV/2025, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động gia tăng tuyển dụng để đáp ứng khối lượng công việc tăng cao vào mùa cao điểm cuối năm. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt nhân sự vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tính đến cuối quý IV/2025, vẫn có 23% tổ chức tín dụng cho biết đang thiếu lao động, tăng đáng kể so với mức 19,8% ghi nhận vào cuối quý III cùng năm.

Theo NHNN, nhu cầu tuyển dụng năm 2026 gia tăng chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng tích cực của các tổ chức tín dụng đối với triển vọng kinh doanh ngành ngân hàng, trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo tiếp tục mở rộng sản xuất và phục hồi nhu cầu tín dụng.