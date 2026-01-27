Sếp ngành nào nhận lương nửa tỷ/tháng?

Theo báo cáo mới của Navigos, nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Việt Nam đang nhận lương từ 100 triệu đến hơn 500 triệu đồng mỗi tháng.

Nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực ghi nhận mức lương cao nhất cho vị trí CEO. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh.

Theo Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026 (Talent Guide 2026) do Navigos Group công bố mới đây, mức lương từ 100 triệu đồng/tháng trở lên đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các vị trí quản lý cấp cao tại Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện trong năm 2025, khảo sát hơn 250 doanh nghiệp và hơn 1.600 người lao động, trải rộng nhiều ngành nghề, cấp bậc và loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dữ liệu được đối chiếu với các nguồn thống kê trong nước và quốc tế như Cục Thống kê, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Khảo sát của Navigos cho thấy nhóm có thu nhập cao nhất thị trường lao động hiện nay tập trung ở các vị trí điều hành như tổng giám đốc, giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp lớn. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực ghi nhận mức lương cao nhất cho vị trí CEO, với thu nhập lên tới 527 triệu đồng mỗi tháng.

Ở các ngành khác, mức lương điều hành cao nhất cũng dao động trong khoảng vài trăm triệu đồng. Cụ thể, CEO trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) có thể nhận mức lương tối đa khoảng 461 triệu đồng/tháng. Ngành dược phẩm - y tế ghi nhận mức cao nhất khoảng 430 triệu đồng/tháng, trong khi lĩnh vực tài chính - bảo hiểm - chứng khoán có mức lương điều hành 419 triệu đồng/tháng. Với ngành năng lượng và dầu khí, thu nhập của lãnh đạo cấp cao được ghi nhận gần 400 triệu đồng/tháng.

Ngoài vị trí CEO, nhiều chức danh quản lý cấp cao khác cũng đạt mức lương trên 100 triệu đồng/tháng. Trong đó, giám đốc tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp quy mô lớn có mức lương phổ biến từ 130 triệu đến 350 triệu đồng/tháng, tùy theo lĩnh vực và quy mô hoạt động. Tại các tổ chức tài chính và ngân hàng, giám đốc phụ trách các khối kinh doanh, công nghệ hoặc dữ liệu có thể nhận mức thu nhập tối đa khoảng 386 triệu đồng/tháng.

Ở lĩnh vực công nghệ, báo cáo ghi nhận mức lương cao cho các vị trí giám đốc công nghệ (CTO) hoặc lãnh đạo bộ phận kỹ thuật, với thu nhập lên tới 274 triệu đồng/tháng. Một số chuyên gia dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy cũng được trả lương từ 100 triệu đến 145 triệu đồng mỗi tháng, trong những trường hợp đặc biệt.

Ngoài mức lương cao ở nhóm quản lý cấp cao, báo cáo cũng ghi nhận một số xu hướng đáng chú ý khác liên quan đến tiền lương. Theo khảo sát của Navigos, mặt bằng thu nhập tại Việt Nam tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm vị trí và ngành nghề, trong đó chênh lệch lương giữa quản lý cấp cao và nhân sự cấp trung ngày càng lớn. Báo cáo cho thấy doanh nghiệp có xu hướng tập trung ngân sách đãi ngộ cho các vị trí then chốt, đặc biệt là lãnh đạo điều hành và các chức danh nắm giữ vai trò chiến lược.

Bên cạnh lương cơ bản, nhiều doanh nghiệp đang gia tăng tỷ trọng thu nhập biến động như thưởng hiệu suất, thưởng theo kết quả kinh doanh và các khoản đãi ngộ dài hạn đối với nhóm quản lý cấp cao. Điều này khiến tổng thu nhập thực tế của một số vị trí cao hơn đáng kể so với mức lương cố định công bố trong hợp đồng.

Báo cáo đồng thời phản ánh xu hướng doanh nghiệp ưu tiên trả lương cao cho các vị trí gắn với công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số. Các chức danh liên quan đến công nghệ thông tin, dữ liệu và kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục nằm trong nhóm có mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung, ngay cả khi chưa giữ vai trò điều hành cao nhất.