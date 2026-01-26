Một công ty tài chính trả lương nhân viên trên 42 triệu đồng/tháng

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 giúp Công ty Tài chính cổ phần Điện lực cải thiện lợi nhuận và mạnh tay nâng thu nhập bình quân cho người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động tại EVF lên tới 44,5 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều ngân hàng hiện nay. Ảnh: EVF.

Công ty Tài chính CP Điện lực (HoSE: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước đó.

Cụ thể, trong năm 2025, EVF ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.892 tỷ đồng , tăng 31% so với năm 2024. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 20%, đạt gần 48 tỷ đồng . Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh mang về hơn 19 tỷ đồng (+27%); thu nhập từ các hoạt động khác đạt 86 tỷ đồng (+8%); thu từ góp vốn, mua cổ phần đạt 47 tỷ đồng (+200%).

Đáng chú ý, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 171 tỷ đồng , trong khi năm ngoái lỗ gần 50 tỷ đồng .

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý cuối năm ngoái vẫn khiến EVF lỗ hơn 49 tỷ đồng , tăng so với mức lỗ cùng kỳ năm liền trước.

Trong năm, công ty tài chính này cũng ghi nhận chi phí hoạt động tăng mạnh 87%, đồng thời chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng 28%.

Kết quả, EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.104 tỷ đồng năm ngoái, tăng 57% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng , tăng 59%.

Nếu tính riêng quý IV/2025, EVF đã ghi nhận 458 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và gần 200 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng lần lượt 57% và 20% so với cùng kỳ năm 2024.

EVF LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC EVF. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 211 212 254 285 286 412 455 409 704 1104

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của EVF đạt trên 83.000 tỷ đồng , tăng 39% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 61.745 tỷ đồng , phân bổ vào nhiều lĩnh vực như điện lực, xây dựng, bán buôn - bán lẻ, tài chính, công nghệ và bất động sản. Trong khi đó, huy động vốn từ khách hàng đạt 14.552 tỷ đồng , tăng 43% so với đầu năm.

Đáng chú ý, trong năm 2025, số lượng cán bộ, nhân viên bình quân của EVF chỉ là 282 người, giảm 13 người so với năm 2024. Tuy nhiên, tiền lương bình quân doanh nghiệp này chi trả cho nhân viên lên tới 42,31 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,55 triệu đồng so với năm trước.

Nếu tính cả khoản thu nhập khác trong năm, thu nhập bình quân của người lao động tại EVF năm 2025 lên tới 44,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,47 triệu đồng so với năm 2024. Mức thu nhập này thậm chí còn cao hơn thu nhập bình quân của nhân viên tại nhiều ngân hàng như TPBank (43,42 triệu/tháng), ACB, Sacombank và VPBank (khoảng 41 triệu/tháng).