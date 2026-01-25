Dragon Capital giảm một nửa lợi nhuận

Năm 2025, Dragon Capital lãi ròng gần 117 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2024.

Năm 2025, Dragon Capital lãi ròng gần 117 tỷ đồng, trong khi năm trước đó lãi 235 tỷ đồng. Ảnh: DC.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025, Dragon Capital ghi nhận doanh thu đạt 302 tỷ đồng , tăng so với mức 293 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế cả năm, doanh thu đạt hơn 1.075 tỷ đồng , tăng nhẹ so với mức 1.061 tỷ đồng của năm trước. Do không phát sinh giảm trừ doanh thu và giá vốn, toàn bộ doanh thu được ghi nhận là lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh.

Trong năm, gần 65% doanh thu của công ty, tương đương 697 tỷ đồng , đến từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, tuy nhiên so với năm trước, khoản thu này đã sụt hơn 7%. Theo sau là hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, chiếm gần 1/3 tổng doanh thu và tăng 19% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty còn có thêm nguồn thu từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư, phí thưởng hoạt động và quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Tuy nhiên, 3 mảng này có tỷ lệ đóng góp không cao.

Song song đó, công ty còn có thêm hơn 23 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, con số này giảm tới 77% so với năm trước đó.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí. Lũy kế cả năm 2025, khoản mục này đạt 896 tỷ đồng , tăng 33 tỷ đồng so với năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 52 tỷ đồng lỗ từ thanh lý tài sản cố định, trong khi cùng kỳ không phát sinh.

Khấu trừ chi phí và thuế, Dragon Capital lãi ròng gần 117 tỷ đồng , trong khi năm 2024 lãi đến 235 tỷ đồng . Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2021. So với kế hoạch đề ra, công ty hoàn thành khoảng 92,5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách đích lợi nhuận tới 52%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Dragon Capital đạt 1.028 tỷ đồng , giảm nhẹ so với mức 1.066 tỷ đồng hồi đầu năm.

Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management - VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003. Các cổ đông sáng lập gồm Dragon Capital Management và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12/2025, tính đến tháng 5, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý danh mục tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD ). Công ty hiện có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cổ phiếu DCV của Dragon Capital cũng vừa được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/1. Từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu, mã này đã tăng trần liên tiếp 5 phiên và đóng cửa cuối tuần ở 166.200 đồng, cao gấp 2,4 lần. Tuy nhiên, thanh khoản giữ ở mức thấp, chỉ ghi nhận vài trăm cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên.