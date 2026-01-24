Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

FPT Telecom lãi kỷ lục sau khi về Bộ Công an

  • Thứ bảy, 24/1/2026 12:42 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Năm 2025, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 4.300 tỷ đồng. Kết quả này đạt được ngay sau khi doanh nghiệp chuyển quyền đại diện vốn Nhà nước về Bộ Công an.

Kết thúc năm 2025, FPT Telecom hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận. Ảnh: FOX.

CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, lợi nhuận lập kỷ lục từ trước đến nay.

Riêng quý IV/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 5.220 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm liền trước. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.476 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

Doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng của doanh nghiệp này khi tăng 13% lên 209 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của FPT Telecom cũng tăng không đáng kể trong quý.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của nhà mạng này đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 905 tỷ đồng, cũng tăng 23% so với quý cuối năm 2024.

Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom đạt doanh thu thuần 19.507 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.486 tỷ đồng, cùng tăng gần 22%, đồng thời thiết lập kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

FPT TELECOM LÃI KỶ LỤC NĂM 2025
Nguồn: BCTC DN.
Nhãn20152016201720182019202020212022202320242025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 10401193121714581808207423952818304235884157

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực kể trên đến từ việc tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động tài chính. Qua đó, FPT Telecom duy trì hơn một thập kỷ tăng trưởng liên tiếp.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 19.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.200 tỷ đồng. Như vậy, FPT Telecom đã hoàn thành khoảng 98% kế hoạch doanh thu và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của FPT Telecom đạt trên 26.100 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 65%, tương đương gần 17.000 tỷ. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt gần 13.100 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng tài sản.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 14.900 tỷ đồng, tăng 13%, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 7.360 tỷ đồng. Vốn điều lệ của FPT Telecom tăng mạnh trong năm 2025, từ 4.925 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng. Tính đến cuối năm, FPT Telecom có hai cổ đông lớn trong đó Bộ Công an nắm giữ 50,17% vốn điều lệ, trong khi CTCP FPT (HoSE: FPT) sở hữu 45,66% cổ phần.

Trong năm 2025, FPT Telecom đã tăng cường tuyển dụng thêm 745 nhân sự mới, qua đó tăng quy mô nhân sự lên 10.731 người.

FPT Telecom được thành lập vào tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến với sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam có tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Doanh nghiệp này hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu Việt Nam.

Ngày 11/11/2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng 50,17% vốn điều lệ, sang Bộ Công an.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá trị FPT Telecom tăng 32.000 tỷ từ khi về Bộ Công an

Chỉ sau hơn 2 tháng chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước sang Bộ Công an, cổ phiếu FOX của FPT Telecom đã tăng mạnh mẽ, kéo giá trị thị trường tăng thêm gần 32.000 tỷ đồng.

15:27 21/1/2026

Chủ tịch FPT Telecom: Đưa Ngoại hạng Anh tới từng người hâm mộ Việt

Với giá cước “chỉ bằng một bát phở mỗi tháng”, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh kỳ vọng mọi người hâm mộ đều có thể xem Ngoại hạng Anh với chất lượng tốt nhất.

06:00 18/12/2025

Nhân sự cấp cao Gelex xuất hiện tại FPT Telecom

FPT Telecom vừa đề xuất bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

22:42 2/12/2025

Hồng Nhung

FPT Telecom Tiền mã hóa FPT Bộ Công an FPT lợi nhuận FOX

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần FPT

    Công ty cổ phần FPT

    Công ty cổ phần FPT là một trong số ít doanh nghiệp CNTT và viễn thông đầu tiên tại Việt Nam. FPT đồng thời là nhóm công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt. Hiện tập đoàn này có 11 công ty thành viên, 3 công ty liên kết.

    • Thành lập: 1988
    • Sáng lập: Trương Gia Bình và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: FPT

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý