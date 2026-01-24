FPT Telecom lãi kỷ lục sau khi về Bộ Công an

Năm 2025, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 4.300 tỷ đồng. Kết quả này đạt được ngay sau khi doanh nghiệp chuyển quyền đại diện vốn Nhà nước về Bộ Công an.

Kết thúc năm 2025, FPT Telecom hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận. Ảnh: FOX.

CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, lợi nhuận lập kỷ lục từ trước đến nay.

Riêng quý IV/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 5.220 tỷ đồng , tăng gần 9% so với cùng kỳ năm liền trước. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.476 tỷ đồng , tăng hơn 12%.

Doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng của doanh nghiệp này khi tăng 13% lên 209 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của FPT Telecom cũng tăng không đáng kể trong quý.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của nhà mạng này đạt 1.136 tỷ đồng , tăng 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 905 tỷ đồng , cũng tăng 23% so với quý cuối năm 2024.

Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom đạt doanh thu thuần 19.507 tỷ đồng , tăng 11% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.486 tỷ đồng , cùng tăng gần 22%, đồng thời thiết lập kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

FPT TELECOM LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1040 1193 1217 1458 1808 2074 2395 2818 3042 3588 4157

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực kể trên đến từ việc tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động tài chính. Qua đó, FPT Telecom duy trì hơn một thập kỷ tăng trưởng liên tiếp.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 19.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.200 tỷ đồng . Như vậy, FPT Telecom đã hoàn thành khoảng 98% kế hoạch doanh thu và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của FPT Telecom đạt trên 26.100 tỷ đồng , tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 65%, tương đương gần 17.000 tỷ. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt gần 13.100 tỷ đồng , chiếm gần 50% tổng tài sản.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 14.900 tỷ đồng , tăng 13%, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 7.360 tỷ đồng . Vốn điều lệ của FPT Telecom tăng mạnh trong năm 2025, từ 4.925 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng . Tính đến cuối năm, FPT Telecom có hai cổ đông lớn trong đó Bộ Công an nắm giữ 50,17% vốn điều lệ, trong khi CTCP FPT (HoSE: FPT) sở hữu 45,66% cổ phần.

Trong năm 2025, FPT Telecom đã tăng cường tuyển dụng thêm 745 nhân sự mới, qua đó tăng quy mô nhân sự lên 10.731 người.

FPT Telecom được thành lập vào tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến với sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam có tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Doanh nghiệp này hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu Việt Nam.

Ngày 11/11/2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng 50,17% vốn điều lệ, sang Bộ Công an.