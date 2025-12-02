Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân sự cấp cao Gelex xuất hiện tại FPT Telecom

  • Thứ ba, 2/12/2025 22:42 (GMT+7)
  • 44 phút trước

FPT Telecom vừa đề xuất bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồi tháng 7, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC. Ảnh: FOX.

CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UPCoM: FOX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra ngày 24/12. Tại đại hội, HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáng chú ý, danh sách đề cử có sự xuất hiện của ông Nguyễn Trọng Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), Tổng giám đốc CTCP Điện lực Gelex, đồng thời là Cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel).

Bên cạnh đó, ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (Gtel) và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành, cả hai đã nộp đơn từ nhiệm ngày 16/7.

Công ty cũng miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Phúc khỏi Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm cùng ngày. Song song đó, bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Gtel được đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế ông Phúc.

Đây là kỳ họp ĐHĐCĐ đầu tiên kể từ khi Bộ Công an trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom. Trước đó, ngày 16/7, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận quyền đại diện vốn Nhà nước từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tại thời điểm chuyển giao, SCIC sở hữu 50,2% vốn, trong khi Tập đoàn FPT nắm 45,7%.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 4.930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.132 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Doanh nghiệp lý giải kết quả tích cực đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và tối ưu hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 14.287 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% và lợi nhuận trước thuế 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận năm.

Liên Phạm

