Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Điện lực Gelex lãi đột biến, giá cổ phiếu tăng gấp 5 lần từ đầu năm

  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:28 (GMT+7)
  • 10:28 11/10/2025

Nhờ doanh thu tài chính cao đột biến và tăng trưởng sản xuất ổn định, Điện lực Gelex báo lãi quý III tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ, giúp cổ phiếu GEE tăng phi mã.

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex. Ảnh: GEE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric (HoSE: GEE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.444 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu từ bán thành phẩm chiếm 97%, và cũng tăng gần 15% so với quý III năm ngoái.

Trong giai đoạn tháng 7-9 vừa qua, công ty thành viên của Tập đoàn Gelex này ghi nhận doanh thu tài chính cao đột biến, tăng từ 69 tỷ đồng kỳ trước lên hơn 1.563 tỷ đồng kỳ này. Qua đó giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.792 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gelex Electric đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ, tương ứng tăng 162%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 166%.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh tăng đột biến là một trong những trợ lực chính giúp thị giá cổ phiếu GEE đang bay cao trên thị trường chứng khoán.

Trên sàn HoSE, cổ phiếu GEE của Gelex Electric đã có đợt tăng bùng nổ trong khoảng 1 tháng gần nhất, kéo dài đà tăng phi mã đã ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Trong tuần đầu của tháng 10, cổ phiếu này đã tăng trần 3 phiên liên tiếp, lập đỉnh mới ở mức 143.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/10, nâng vốn hóa thị trường lên khoảng 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.

Tính trong 1 tháng gần nhất, cổ phiếu GEE đã tăng gần 40%, còn nếu so với đầu năm, đà tăng của cổ phiếu này đã vượt mốc 5 lần, từ mức gần 24.000 đồng/cổ phiếu lên giá hiện tại. Đà tăng "phi mã" này giúp GEE trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HoSE từ đầu năm đến nay.

Tap doan Gelex, Gelex anh 1

Giá cổ phiếu GEE tăng hơn 5 lần kể từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, sở hữu các thương hiệu lớn như CADIVI, THIBIDI, EMIC. Hiện tại, Tập đoàn Gelex vẫn trực tiếp sở hữu trên 65% vốn tại Gelex Electric

Về quy mô tài sản và cơ cấu tài chính, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Gelex Electric đạt trên 15.100 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Đà tăng này chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn (tăng 49%). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 835 tỷ đồng, tăng 21%.

'Bom tấn' tỷ USD mảng hạ tầng của Tập đoàn Gelex có gì?

Hạ tầng Gelex đang giữ vai trò trụ cột tại Tập đoàn Gelex với danh mục khu công nghiệp, tiện ích và vật liệu xây dựng quy mô lớn.

11:20 3/9/2025

Gelex sắp IPO mảng hạ tầng

Gelex cho biết đang xúc tiến IPO Hạ tầng Gelex vào quý IV/2025, sau loạt thương vụ M&A lớn nhằm mở rộng hệ sinh thái hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp.

16:46 23/8/2025

Gelex tái cấu trúc mảng hạ tầng

Hạ tầng Gelex liên tục thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, thâu tóm vốn tại các doanh nghiệp lớn. Mới đây, công ty được tập đoàn chuyển nhượng 49% vốn tại Titan Corporation.

20:44 10/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Tập đoàn Gelex Gelex CTCP Thiết bị điện Việt Nam GELEX Electric Cổ phiếu GEE

  • CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    Tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyên kinh doanh, sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng,...

    • Thành lập: 10/7/1990
    • Mã cổ phiếu: GEX

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý