Điện lực Gelex lãi đột biến, giá cổ phiếu tăng gấp 5 lần từ đầu năm

Nhờ doanh thu tài chính cao đột biến và tăng trưởng sản xuất ổn định, Điện lực Gelex báo lãi quý III tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ, giúp cổ phiếu GEE tăng phi mã.

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex. Ảnh: GEE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric (HoSE: GEE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.444 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu từ bán thành phẩm chiếm 97%, và cũng tăng gần 15% so với quý III năm ngoái.

Trong giai đoạn tháng 7-9 vừa qua, công ty thành viên của Tập đoàn Gelex này ghi nhận doanh thu tài chính cao đột biến, tăng từ 69 tỷ đồng kỳ trước lên hơn 1.563 tỷ đồng kỳ này. Qua đó giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.792 tỷ đồng , gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gelex Electric đạt 18.235 tỷ đồng , tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ, tương ứng tăng 162%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đạt 2.845 tỷ đồng , tăng 166%.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh tăng đột biến là một trong những trợ lực chính giúp thị giá cổ phiếu GEE đang bay cao trên thị trường chứng khoán.

Trên sàn HoSE, cổ phiếu GEE của Gelex Electric đã có đợt tăng bùng nổ trong khoảng 1 tháng gần nhất, kéo dài đà tăng phi mã đã ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Trong tuần đầu của tháng 10, cổ phiếu này đã tăng trần 3 phiên liên tiếp, lập đỉnh mới ở mức 143.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/10, nâng vốn hóa thị trường lên khoảng 52.000 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ USD .

Tính trong 1 tháng gần nhất, cổ phiếu GEE đã tăng gần 40%, còn nếu so với đầu năm, đà tăng của cổ phiếu này đã vượt mốc 5 lần, từ mức gần 24.000 đồng/cổ phiếu lên giá hiện tại. Đà tăng "phi mã" này giúp GEE trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HoSE từ đầu năm đến nay.

Giá cổ phiếu GEE tăng hơn 5 lần kể từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, sở hữu các thương hiệu lớn như CADIVI, THIBIDI, EMIC. Hiện tại, Tập đoàn Gelex vẫn trực tiếp sở hữu trên 65% vốn tại Gelex Electric

Về quy mô tài sản và cơ cấu tài chính, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Gelex Electric đạt trên 15.100 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm. Đà tăng này chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn (tăng 49%). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 835 tỷ đồng , tăng 21%.