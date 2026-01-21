Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá trị FPT Telecom tăng 32.000 tỷ từ khi về Bộ Công an

  • Thứ tư, 21/1/2026 15:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ sau hơn 2 tháng chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước sang Bộ Công an, cổ phiếu FOX của FPT Telecom đã tăng mạnh mẽ, kéo giá trị thị trường tăng thêm gần 32.000 tỷ đồng.

Bộ Công an đang sở hữu hơn 50% vốn FPT Telecom. Ảnh: FOX.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) tiếp tục tăng hơn 7%, vươn lên vùng đỉnh lịch sử mới 102.500 đồng/cổ phiếu. Đây đã là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của mã chứng khoán này, đưa hiệu suất sinh lời lũy kế lên khoảng 52% chỉ trong chưa đầy một tuần.

Đáng chú ý, FOX cũng đang ghi nhận giao dịch đột biến về thanh khoản khi liên tiếp xuất hiện các phiên trao tay trị giá hàng trăm tỷ đồng. Riêng ngày 21/1, giá trị khớp lệnh của FOX đạt gần 183 tỷ đồng.

Diễn biến này giúp vốn hóa thị trường của FPT Telecom tăng vọt lên xấp xỉ 76.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD. So với thời điểm trước khi có sự thay đổi lớn về cơ cấu chủ sở hữu, quy mô vốn hóa của doanh nghiệp đã tăng thêm khoảng 32.000 tỷ đồng.

Cú bứt phá của FOX diễn ra trong bối cảnh FPT Telecom vừa trải qua bước ngoặt quan trọng về quyền đại diện vốn Nhà nước.

Cụ thể, ngày 11/11/2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng 50,17% vốn điều lệ, sang Bộ Công an. Thời điểm đó, cổ phiếu FOX chỉ giao dịch quanh mốc 60.000 đồng/cổ phiếu. Tính ra, chỉ sau hơn 2 tháng “đổi chủ”, thị giá FOX đã tăng hơn 70%.

Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông của FPT Telecom, Bộ Công an - đại diện phần vốn Nhà nước - là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu trên 50%, Tập đoàn FPT đứng thứ hai khi nắm giữ 45,66% vốn điều lệ, còn lại chưa tới 5% thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ.

fpt telecom anh 1

Cổ phiếu FOX đạt hiệu suất sinh lời 52% chỉ sau 5 phiên gần nhất. Ảnh: TradingView.

Sau khi hoàn tất chuyển giao quyền đại diện vốn, FPT Telecom đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 12/2025, thống nhất bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT.

Trong số này, ông Nguyễn Trọng Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), Tổng giám đốc CTCP Điện lực Gelex - tham gia HĐQT với vai trò cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL), đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

HĐQT FPT Telecom cũng được bổ sung ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (chi nhánh GTEL), và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom.

FPT Telecom được thành lập vào tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến với sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam có tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Doanh nghiệp này hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 4.930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.132 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Doanh nghiệp lý giải kết quả tích cực đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và tối ưu hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 14.287 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% và lợi nhuận trước thuế 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận năm.

Minh Khánh

