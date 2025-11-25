Bản quyền Ngoại hạng Anh từ K+ về tay ai?

Nguồn tin cho biết FPT Telecom có thể là đơn vị tiếp quản bản quyền Ngoại hạng Anh từ 1/1/2026.

Biển quảng cáo FPT trên sân Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea.

Gần đây, các tin đồn liên quan đến bản quyền giải đấu Ngoại hạng Anh gây chú ý trong cộng đồng người yêu thể thao tại Việt Nam. Nhiều bằng chứng cho thấy tương lai bất định của truyền hình K+. Ở một diễn biến liên quan, nhiều nguồn tin cho thấy Truyền hình FPT sẽ tiếp nhận phần còn lại trong thời gian hợp đồng độc quyền EPL từ đài vệ tinh.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của FPT Telecom, đơn vị chủ quản truyền hình FPT không xác nhận thông tin nói trên.

“FPT hiểu rằng K+ đang có bản quyền đến hết mùa giải 2028. Đồng thời, K+ chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào cho thấy họ không nắm bản quyền Ngoại hạng Anh”, đại diện FPT Telecom cho biết.

Hiện tại, FPT Play là đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam vẫn bán gói K+ trên dịch vụ của mình. Từ tháng 7, nhiều nhà đài, ứng dụng OTT trong nước đã chấm dứt phân phối các kênh có chiếu Ngoại hạng Anh trên hạ tầng của họ.

Tin đồn FPT sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh còn đến từ việc một số trang Facebook tự xưng nhân viên của đơn vị này quảng cáo, chào bán gói Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2026.

K+ dần thu gọn hoạt động tại Việt Nam.

Truyền hình K+ là đơn vị sở hữu bản quyền EPL tại Việt Nam trong nhiều năm. Hợp đồng mới nhất có hiệu lực 2025-2028. Như vậy, họ còn sở hữu bản quyền phát sóng và khai thác giải đấu ít nhất 2,5 mùa giải.

Trong quá khứ, K+ cũng chia sẻ bản quyền một số trận đấu ít quan trọng trong cho các đối tác trong nước khai thác. Tuy nhiên, dịch vụ này chưa xuất hiện trong mùa giải gần nhất.

Hiện tại, nhà đài này chỉ cung cấp tùy chọn gia hạn dịch vụ một tháng. Thời gian tối đa khách hàng có thể xem các kênh sóng của doanh nghiệp là đến ngày 31/12. Dịch vụ sau đó được cung cấp ra sao vẫn chưa có thông tin. Họ cũng vừa thông báo đóng toàn bộ điểm bán K+ Store trên toàn quốc.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.