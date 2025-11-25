Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Bản quyền Ngoại hạng Anh từ K+ về tay ai?

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:57 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Nguồn tin cho biết FPT Telecom có thể là đơn vị tiếp quản bản quyền Ngoại hạng Anh từ 1/1/2026.

Biển quảng cáo FPT trên sân Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea.

Gần đây, các tin đồn liên quan đến bản quyền giải đấu Ngoại hạng Anh gây chú ý trong cộng đồng người yêu thể thao tại Việt Nam. Nhiều bằng chứng cho thấy tương lai bất định của truyền hình K+. Ở một diễn biến liên quan, nhiều nguồn tin cho thấy Truyền hình FPT sẽ tiếp nhận phần còn lại trong thời gian hợp đồng độc quyền EPL từ đài vệ tinh.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của FPT Telecom, đơn vị chủ quản truyền hình FPT không xác nhận thông tin nói trên.

“FPT hiểu rằng K+ đang có bản quyền đến hết mùa giải 2028. Đồng thời, K+ chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào cho thấy họ không nắm bản quyền Ngoại hạng Anh”, đại diện FPT Telecom cho biết.

Hiện tại, FPT Play là đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam vẫn bán gói K+ trên dịch vụ của mình. Từ tháng 7, nhiều nhà đài, ứng dụng OTT trong nước đã chấm dứt phân phối các kênh có chiếu Ngoại hạng Anh trên hạ tầng của họ.

Tin đồn FPT sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh còn đến từ việc một số trang Facebook tự xưng nhân viên của đơn vị này quảng cáo, chào bán gói Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2026.

ban quyen ngoai hang anh anh 1

K+ dần thu gọn hoạt động tại Việt Nam.

Truyền hình K+ là đơn vị sở hữu bản quyền EPL tại Việt Nam trong nhiều năm. Hợp đồng mới nhất có hiệu lực 2025-2028. Như vậy, họ còn sở hữu bản quyền phát sóng và khai thác giải đấu ít nhất 2,5 mùa giải.

Trong quá khứ, K+ cũng chia sẻ bản quyền một số trận đấu ít quan trọng trong cho các đối tác trong nước khai thác. Tuy nhiên, dịch vụ này chưa xuất hiện trong mùa giải gần nhất.

Hiện tại, nhà đài này chỉ cung cấp tùy chọn gia hạn dịch vụ một tháng. Thời gian tối đa khách hàng có thể xem các kênh sóng của doanh nghiệp là đến ngày 31/12. Dịch vụ sau đó được cung cấp ra sao vẫn chưa có thông tin. Họ cũng vừa thông báo đóng toàn bộ điểm bán K+ Store trên toàn quốc.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Những nhà khoa học tiên phong

"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.

Ảnh đời thường hiếm hoi của Faker sau CKTG

Faker xuất hiện trong hình ảnh gần gũi ở bài đăng trên mạng xã hội của diễn viên Kim Ga-yeon, sau mùa giải thi đấu kéo dài và căng thẳng.

9 giờ trước

Camera iPhone Air bị chê

Chuyên trang đánh giá chất lượng camera di động chỉ chấm 141 điểm cho iPhone Air, xếp hạng 41 trong tổng số toàn bộ smartphone toàn cầu.

9 giờ trước

Mức giá khó tin của iPhone gập

Một dự báo mới cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ có mức giá rất cao, cùng phân khúc với dòng laptop đắt nhất của hãng là MacBook Pro 16 inch.

12 giờ trước

Hùng Phi

bản quyền ngoại hạng anh Canal EPL Znews OTT FPT Play K+ EPL ngoại hạng anh FPT Ngoại hạng Anh K+ ngoại hạng anh

Đọc tiếp

ChatGPT ngay cang huu ich hinh anh

ChatGPT ngày càng hữu ích

5 giờ trước 18:29 25/11/2025

0

ChatGPT bổ sung tính năng nghiên cứu mua sắm, cho phép người dùng nhận gợi ý sản phẩm chi tiết và cá nhân hóa trong thời điểm nhu cầu chi tiêu tăng cao.

So RAM tang gia, Lenovo vung tien tich tru hinh anh

Sợ RAM tăng giá, Lenovo vung tiền tích trữ

12 giờ trước 11:41 25/11/2025

0

Hành động mới đây của Lenovo hé lộ mức độ khan hiếm trong thị trường linh kiện, khi nhu cầu AI đẩy nhiều ngành công nghệ vào nguy cơ thiếu hụt kéo dài.

Dong thai hiem thay cua Apple hinh anh

Động thái hiếm thấy của Apple

15 giờ trước 08:29 25/11/2025

0

Apple vừa sa thải nhân viên thuộc bộ phận bán hàng bất chấp doanh số công ty trên đà đạt kỷ lục.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý