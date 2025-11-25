Ảnh đời thường hiếm hoi của Faker sau CKTG

Faker xuất hiện trong hình ảnh gần gũi ở bài đăng trên mạng xã hội của diễn viên Kim Ga-yeon, sau mùa giải thi đấu kéo dài và căng thẳng.

Faker xuất hiện sau CKTG. Ảnh: @jessica_kimkayeon.

Ngày 24/11, diễn viên Kim Ga-yeon bất ngờ chia sẻ những hình ảnh về một buổi hội họp bình thường trên tài khoản Instagram. Trong những nội dung được đăng tải, Faker xuất hiện với hình ảnh bình dị, nướng thịt và chơi với trẻ nhỏ.

Đây là lần hiếm hoi cuộc sống ngoài sân đấu của siêu sao eSports được chia sẻ. Tài khoản Instagram có hàng triệu theo dõi từ người chơi này chỉ cập nhật kết quả ăn mừng chiến thắng, “trả quyền lợi” các hợp đồng tài trợ và nhãn hàng do anh đại diện.

Faker cắm trại cùng gia đình game thủ Boxer. Ảnh: @jessica_kimkayeon.

Tương tự với Facebook khi gần 5 năm, Faker không đăng tải nội dung gì. Mãi đến gần đây, tuyển thủ nói trên xuất hiện trở lại với ảnh quảng cáo điện thoại Samsung.

Do vậy, những hoạt động đời thường của Faker khi xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Theo mô tả từ diễn viên Kim Ga-yeon, đây là lần thứ 2 cô và gia đình cắm trại của Sang-hyeok (tên thật của Faker). Họ đã tổ chức ăn mừng chức vô địch thứ 6 của Faker ở CKTG Liên Minh Huyền Thoại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, tuyển thủ thể hiện sự gần gũi với gia đình người quen. Faker nướng thịt, chơi với mèo và trò chuyện cùng con gái của diễn viên Kim Ga-yeon.

Nữ diễn viên kết hôn cùng vận động viên eSports Lim Yo-hwan hồi 2016, hiện có 2 con gái. Lim là tuyển thủ StarCraft thành công nhất lịch sử với biệt danh Boxer. Ở giai đoạn sơ khai của eSports, người chơi này sở hữu câu lạc bộ đến 600.000 thành viên. Anh cũng được biết đến là game thủ được trả lương cao nhất khi còn thi đấu với mức 300.000 USD /năm và 90.000 USD tiền thưởng.

Boxer cũng có sự nghiệp gắn bó với SK Telecom T1 (tiền thân của T1) mà Faker đang thi đấu.

Sau khi giành chức vô địch, Lee Sang-hyeok trải qua kỳ nghỉ ngắn trước khi quay lại mùa giải mới. Với vai trò tuyển thủ eSports nổi tiếng toàn cầu, lịch trình của anh tương đối bận rộn. Các thành viên T1 sẽ sớm trở lại với hoạt động quảng bá cho thương hiệu RedBull vài ngày tới. Mặt khác, một ngân hàng trong nước cũng tiết lộ kế hoạch đưa tuyển thủ này đến Việt Nam trong thời gian tới.