62.000 người mua vé để xem một trận game

Sân vận động Tổ Chim trở thành “chảo lửa” của eSports khi hơn 62.000 người hâm mộ đổ về theo dõi chung kết KPL 2025, lập Kỷ lục Guinness lần đầu cho tựa game Honor of Kings.

Chung kết KPL 2025 thu hút hơn 62.000 người đến xem. Ảnh: VPEsports.

Tiếng reo hò vang dội phủ kín Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh tối ngày 8/11, khi hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về theo dõi trận chung kết Vương Giả Vinh Diệu chuyên nghiệp (KPL) 2025. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao của Honor of Kings, sự kiện còn đánh dấu khoảnh khắc lập Kỷ lục Guinness của thể thao điện tử thế giới.

Trong đó, 62.196 khán giả có mặt trực tiếp để theo dõi trận đấu, trở thành sự kiện eSports có lượng người xem tại sân lớn nhất từ trước đến nay.

KPL là giải đấu cấp cao nhất của tựa game di động Honor of Kings, trò chơi đang giữ vị thế quan trọng tại thị trường Trung Quốc. Năm nay, trận chung kết được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 10 năm ra mắt, đồng thời lần đầu tiên đưa một giải eSports di động lên sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người tại Bắc Kinh.

Giải khởi tranh từ ngày 28/9 với sự góp mặt của 12 đội tuyển, được phân nhóm theo thành tích mùa xuân và mùa hè. Các đội được chia vào 2 bảng Cao Thủ và Tinh Anh, trải qua 3 giai đoạn thi đấu liên tiếp để chọn ra 2 đại diện mạnh nhất tranh ngôi vô địch. Kết quả, Chengdu All Gamers eSports Club và Chongqing Wolves, hai cái tên nhiều duyên nợ tại KPL, bước vào trận cuối cùng của mùa giải.

Chung kết diễn ra với thế trận căng thẳng, song Chengdu All Gamers eSports Club tỏ ra vượt trội hơn ở những thời điểm quyết định. Đội tuyển này giành chiến thắng 4-2, qua đó nâng tổng số lần vô địch lên 8, đồng thời kéo dài chuỗi thống trị với 6 danh hiệu liên tiếp trong hệ thống KPL.

Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh chật kín chỗ ngồi trong trận chung kết KPL 2025. Ảnh: KPL.

Thể thao điện tử vốn đã thu hút khán giả tại Trung Quốc từ lâu. Năm 2016, các giải đấu ngoại tuyến bắt đầu được tổ chức thường xuyên. Đến 2017, một trận đấu đã vượt mốc 10.000 người xem trực tiếp và con số này tăng lên hơn 30.000 vào năm 2024. Tuy nhiên, KPL 2025 mới thực sự tạo nên bước nhảy vọt khi thu hút hơn 62.000 khán giả trong và ngoài nước, lấp đầy toàn bộ khu vực theo dõi tại sân.

Trong giờ nghỉ của trận đấu, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tại Trung Quốc Carlos Martinez cùng giám khảo Luo Qiong công bố Vòng chung kết KPL 2025 đã chính thức xác lập kỷ lục “trận đấu eSports có lượng khán giả trực tiếp lớn nhất thế giới”. Con số 62.196 người bao gồm toàn bộ khán giả trên khán đài, khu vực sân đấu, khách VIP và giới truyền thông tham dự.

Kỷ lục mới là cột mốc quan trọng của ngành eSports, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh của thể thao điện tử và nỗ lực đưa các giải đấu đến gần hơn với mô hình sự kiện thể thao truyền thống. Đây cũng là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của Honor of Kings sau một thập kỷ phát triển.

Tại Việt Nam, Liên Quân Mobile là một biến thể của Vương Giả Vinh Diệu. Trò chơi được phát hành bởi Garena với nền eSports phát triển, nhưng giới hạn trong các đội khu vực Thái Lan, Việt Nam và Đài Bắc (Trung Quốc). Tencent muốn đưa Honor of Kings ra toàn cầu, nhưng chưa đạt được mức độ phổ biến như Mobile Legend: BangBang.