Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bom tấn game lại lỡ hẹn

  • Thứ sáu, 7/11/2025 08:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hãng Rockstar Games tiếp tục dời thời gian ra mắt GTA VI, hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng đến cuối năm 2026.

GTA VI – hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng. Ảnh: Rockstar.

Tối 6/11, hãng Rockstar Games tiếp tục gây thất vọng cho các game thủ khi thông báo trên trang chủ về việc dời ngày ra mắt của Grand Theft Auto 6 (GTA VI) đến ngày 19/11/2026. Trước đó, game dự kiến ra mắt vào ngày 26/5/2026.

“Chúng tôi xin lỗi vì phải trì hoãn thêm. Tuy nhiên, thời gian bổ sung này sẽ cho phép chúng tôi hoàn thiện trò chơi với mức độ trau chuốt mà các bạn đã mong đợi và xứng đáng được nhận. Chúng tôi muốn cảm ơn một lần nữa vì sự kiên nhẫn và ủng hộ của các bạn. Mặc dù sự chờ đợi có lâu hơn, chúng tôi rất hào hứng để người chơi trải nghiệm bang Leonida rộng lớn và sự trở lại của Vice City hiện đại”, Rockstar Games viết.

Kể từ khi được tiết lộ vào tháng 11/2022, cộng đồng game thủ thế giới đã háo hức chờ đón từng thông tin về GTA VI – hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng của nhà sản xuất Rockstar Games.

Giám đốc Điều hành Strauss Zelnick của Take-Two Interactive - công ty mẹ Rockstar, đã đặt tiêu chuẩn cao cho tựa game này khi ông công bố kế hoạch “tái định nghĩa tiêu chuẩn sáng tạo cho GTA và cả ngành công nghiệp game”.

Theo thông tin rò rỉ, phiên bản mới nhất của dòng game Grand Theft Auto (GTA) sắp ra mắt có thể là tựa game có chi phí sản xuất đắt nhất trong series khi Rockstar sẵn sàng chi tới 2,5 tỷ USD để phát triển GTA VI.

Đây là khoản ngân sách gần như không tưởng đối với một sản phẩm giải trí. Con số này nếu trở thành sự thật sẽ biến GTA VI trở thành tựa game có chi phí sản xuất cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xác thực.

Hiện tại, cái tên đứng đầu trong danh sách những game phát triển đắt nhất trong lịch sử là Destiny. Riêng chi phí phát triển game là 140 triệu USD, còn phí quảng bá lên tới 360 triệu USD.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

CEO Nvidia cảnh báo

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Trung Quốc đã ở rất gần nước Mỹ trong cuộc đua về AI toàn cầu và khẳng định đất nước tỷ dân sẽ là người chiến thắng sau cùng.

26:1565 hôm qua

Anh Tuấn

game GTA VI GTA game

Đọc tiếp

Dieu khien cha de ChatGPT xau ho hinh anh

Điều khiến cha đẻ ChatGPT xấu hổ

10:30 6/11/2025 10:30 6/11/2025

0

CEO OpenAI Sam Altman hoàn toàn sẵn sàng cho việc bị AI thay thế, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ nếu điều này không xảy ra.

MacBook gia re co gi dac biet? hinh anh

MacBook giá rẻ có gì đặc biệt?

21 giờ trước 13:59 6/11/2025

0

Apple dự kiến ra mắt phiên bản MacBook giá từ 600 USD để tiếp cận nhóm khách hàng mới, nhu cầu sử dụng không quá cao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý