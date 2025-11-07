Bom tấn game lại lỡ hẹn

Hãng Rockstar Games tiếp tục dời thời gian ra mắt GTA VI, hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng đến cuối năm 2026.

GTA VI – hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng. Ảnh: Rockstar.

Tối 6/11, hãng Rockstar Games tiếp tục gây thất vọng cho các game thủ khi thông báo trên trang chủ về việc dời ngày ra mắt của Grand Theft Auto 6 (GTA VI) đến ngày 19/11/2026. Trước đó, game dự kiến ra mắt vào ngày 26/5/2026.

“Chúng tôi xin lỗi vì phải trì hoãn thêm. Tuy nhiên, thời gian bổ sung này sẽ cho phép chúng tôi hoàn thiện trò chơi với mức độ trau chuốt mà các bạn đã mong đợi và xứng đáng được nhận. Chúng tôi muốn cảm ơn một lần nữa vì sự kiên nhẫn và ủng hộ của các bạn. Mặc dù sự chờ đợi có lâu hơn, chúng tôi rất hào hứng để người chơi trải nghiệm bang Leonida rộng lớn và sự trở lại của Vice City hiện đại”, Rockstar Games viết.

Kể từ khi được tiết lộ vào tháng 11/2022, cộng đồng game thủ thế giới đã háo hức chờ đón từng thông tin về GTA VI – hậu bản mới nhất trong dòng game Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng của nhà sản xuất Rockstar Games.

Giám đốc Điều hành Strauss Zelnick của Take-Two Interactive - công ty mẹ Rockstar, đã đặt tiêu chuẩn cao cho tựa game này khi ông công bố kế hoạch “tái định nghĩa tiêu chuẩn sáng tạo cho GTA và cả ngành công nghiệp game”.

Theo thông tin rò rỉ, phiên bản mới nhất của dòng game Grand Theft Auto (GTA) sắp ra mắt có thể là tựa game có chi phí sản xuất đắt nhất trong series khi Rockstar sẵn sàng chi tới 2,5 tỷ USD để phát triển GTA VI.

Đây là khoản ngân sách gần như không tưởng đối với một sản phẩm giải trí. Con số này nếu trở thành sự thật sẽ biến GTA VI trở thành tựa game có chi phí sản xuất cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xác thực.

Hiện tại, cái tên đứng đầu trong danh sách những game phát triển đắt nhất trong lịch sử là Destiny. Riêng chi phí phát triển game là 140 triệu USD , còn phí quảng bá lên tới 360 triệu USD .