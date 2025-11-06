CEO Nvidia cảnh báo

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Trung Quốc đã ở rất gần nước Mỹ trong cuộc đua về AI toàn cầu và khẳng định đất nước tỷ dân sẽ là người chiến thắng sau cùng.

CEO Jensen Huang nhiều lần cảnh báo Trung Quốc sẽ sớm đuổi kịp và vượt qua Mỹ trong cuộc đua AI. Ảnh: Reuters.

Trả lời Financial Times ngày 5/11, CEO Nvidia Jensen Huang đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua AI với lời khẳng định Trung Quốc cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

"Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua AI", Huang phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI.

Phát biểu này đến chỉ một tháng sau khi CEO Nvidia nhận định Trung Quốc sắp đuổi kịp nước Mỹ về kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị.

"Trung Quốc chỉ còn cách nước Mỹ vài nano giây. Do đó, chúng ta phải cạnh tranh", ông Huang nói ở thời điểm đó. Nhận định này được CEO Nvidia đưa trong chương trình podcast BG2 do 2 nhà đầu tư công nghệ Brad Gerstner và Bill Gurley dẫn dắt.

Theo ông Huang, phía Mỹ nên cho phép ngành công nghệ cạnh tranh trên toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Quốc, nhằm “phổ biến công nghệ trên toàn thế giới”.

Nhà sáng lập Nvidia lập luận việc cho phép các công ty như Nvidia bán sản phẩm vào Trung Quốc sẽ phục vụ lợi ích cho nước Mỹ với tư cách phổ biến công nghệ và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, sáng tạo, khao khát, nhanh nhạy và không bị ràng buộc", ông Huang nói, đề cập đến nguồn gốc của các kỹ sư Trung Quốc và văn hóa làm việc 996 gây tranh cãi.

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép nước này làm việc với Nvidia, nhưng không phải đối với các loại chip tiên tiến nhất.