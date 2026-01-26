Công ty chuyên cho vay tiền mặt VietCredit lãi to

VietCredit báo lãi hơn 1.300 tỷ trong năm 2025, đánh dấu sự đảo chiều mạnh sau năm kinh doanh thua lỗ liền trước.

VietCredit là một trong những công ty tài chính chuyên cho vay tiền mặt, phát hành thẻ tín dụng. Ảnh: TIN.

Sau năm 2024 thua lỗ, Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt - VietCredit (UPCoM: TIN) bất ngờ ghi nhận sự đảo chiều mạnh trong kết quả kinh doanh năm 2025.

"Siêu" lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, VietCredit ghi nhận 1.305 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý cuối năm ngoái, tăng 543% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của công ty tăng 130%; còn lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng đột biến từ 48 triệu đồng lên 40 tỷ đồng .

Ngược lại, hoạt động dịch vụ lại gây lỗ 251 tỷ đồng , tăng mạnh so với khoản lỗ 18 tỷ cùng kỳ năm liền trước. Tương tự, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng lỗ 19 triệu đồng, trong khi hoạt động kinh doanh khác chuyển từ lãi 142 tỷ sang lỗ 28 tỷ đồng .

Trong kỳ, chi phí hoạt động của VietCredit tăng 54%, cùng với chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng gần 4 lần, tiêu tốn của công ty 1.070 tỷ đồng . Dù vậy, công ty tài chính chuyên cho vay tiền mặt, phát hành thẻ tín dụng này vẫn ghi nhận 524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2025, VietCredit thu về 1.303 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, quay ngoắt "180 độ" so với khoản lỗ 156 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.073 tỷ đồng , đánh dấu năm kinh doanh khởi sắc nhất của doanh nghiệp.

VIETCREDIT LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC TIN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5 12 -52 14 33 50 76 22 -156 1303

Cùng với lợi nhuận tăng mạnh, quy mô hoạt động của VietCredit cũng mở rộng nhanh chóng. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của công ty tài chính này đạt 17.600 tỷ đồng , tăng 116% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 14.900 tỷ đồng , tăng 136%.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cao kéo theo áp lực lên chất lượng tài sản. Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý IV/2025 của công ty tài chính này vào khoảng 1.022 tỷ đồng , tăng hơn 105% so với đầu năm, và tương đương 6,88% tổng dư nợ.

Theo cơ cấu danh mục tín dụng, dư nợ của VietCredit tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng cá nhân và hộ gia đình, cùng các hoạt động sản xuất, dịch vụ tự tiêu dùng, chiếm hơn 81% tổng dư nợ, tăng trên 30% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 của công ty này đạt trên 15.600 tỷ đồng , tăng 116% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác là gần 6.300 tỷ đồng , tăng 66%; phát hành giấy tờ có giá đạt trên 6.000 tỷ đồng , cao gấp gần 3 lần so với năm 2024.

Vốn chủ sở hữu tính tới thời điểm cuối năm 2025 đạt 1.999 tỷ đồng (+116%), chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 1.031 tỷ đồng , trong khi vốn điều lệ được giữ nguyên ở mức gần 912 tỷ đồng .

Lãi suất cho vay bình quân lên tới 46,72%/năm

VietCredit được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Công ty Tài chính cổ phần Xi Măng. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt năm 2018 và tiếp tục đổi tên thành Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) vào năm 2023. Hiện ông Hồ Minh Tâm là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

VietCredit hiện đặt trụ sở chính tại Tòa nhà V.E.T, số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội và có một chi nhánh tại TP.HCM. Tính đến cuối năm 2025, công ty có 454 nhân viên, tăng thêm 273 người chỉ trong vòng một năm.

Theo thông báo của VietCredit, trong tháng 12/2025, công ty tài chính này cho vay với lãi suất bình quân lên tới 46,72%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân không có tài sản đảm bảo là 54,17%; lãi suất cho vay hộ kinh doanh và doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo là 20,4%; và lãi suất cho vay cá nhân, doanh nghiệp có tài sản đảm bảo là 9,14% (dao động trong khoảng 6,49-13,37%).

Trong khi đó, chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay cá nhân, doanh nghiệp có tài sản đảm bảo là 6,01%.

Lý giải về kết quả kinh doanh năm 2025, VietCredit cho biết công ty ghi nhận tăng trưởng tích cực ở phân khúc khách hàng cá nhân với thương hiệu Tin Vay, đặc biệt thông qua các kênh số và mô hình tài chính nhúng. Hiện công ty này đang là đối tác của một loạt nền tảng, ví điện tử như MoMo, Zalo, Viettel Money, VNPT, TOPI...

Cũng trong năm 2025, công ty tài chính này đã chính thức triển khai mảng vay mua xe điện thông qua hợp tác với VinFast và Wuling.

Đặc biệt, năm ngoái, VietCredit chính là đơn vị cung cấp sản phẩm tín dụng, trực tiếp vận hành và giải ngân cho TikTok PayLater - giải pháp thanh toán mua trước trả sau trên TikTok Shop.