Thế Giới Di Động thu gần 6 tỷ USD một năm

Năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu cao kỷ lục gần 6 tỷ USD, tăng hơn 16% so với năm liền trước. Các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa đều ghi nhận tăng trưởng.

Doanh thu MWG năm ngoái vượt 4% kế hoạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo kinh doanh mới công bố, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt mức kỷ lục 156.166 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD quy đổi). Bình quân thu mỗi ngày trong năm vừa qua, hệ thống bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa lớn nhất Việt Nam thu về khoảng 428 tỷ đồng .

Kết quả kẻ trên đã tăng hơn 16% so với năm 2024 và vượt khoảng 4% kế hoạch năm mà MWG đặt ra.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán hàng online đóng góp khoảng 9.200 tỷ đồng , chiếm 5,9% tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn.

Thu gần 6 tỷ USD /năm

Thế Giới Di Động cho biết ở mảng bán lẻ thiết bị công nghệ và điện máy, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) hiện vận hành các chuỗi Thegioididong.com, Topzone, Điện Máy Xanh, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh.

Trong năm 2025, doanh thu của hai chuỗi chủ lực là Thegioididong.com (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh lần lượt đạt 37.300 tỷ và 68.400 tỷ đồng , tăng khoảng 18% so với năm trước.

Riêng quý IV/2025, doanh thu toàn chuỗi ghi nhận mức tăng 28% so với cùng kỳ. Doanh thu online đạt gần 6.100 tỷ đồng , chiếm khoảng 5,8% tổng doanh thu, tiếp tục là một phần trong chiến lược bán lẻ đa kênh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, MWG cho biết mức tăng trưởng của chuỗi cao hơn đáng kể so với tăng trưởng chung của thị trường điện thoại và điện máy, trong khi số lượng cửa hàng đang hoạt động thấp hơn khoảng 100 cửa hàng so với bình quân năm 2024. Doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu tăng trên 20%, phản ánh sự cải thiện rõ nét về năng lực vận hành và hiệu quả từng điểm bán.

Đồng thời, hầu hết ngành hàng đều duy trì đà tăng trưởng dương trong khoảng 10-50%. Các nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, máy tính bảng, điện lạnh và gia dụng đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Theo MWG, kết quả này đến từ định hướng chiến lược tập trung vào chất lượng hoạt động kinh doanh cốt lõi, thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá.

Ở góc độ thị trường, Thế Giới Di Động liên tục triển khai các chương trình ưu đãi theo mùa và theo từng ngành hàng, kết hợp các giải pháp trả chậm linh hoạt nhằm kích thích nhu cầu mua sắm. Trên phương diện vận hành, doanh nghiệp tiếp tục rà soát và đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời tối ưu cơ cấu chi phí và đầu tư nâng cao hiệu suất từng điểm bán.

Doanh nghiệp còn mở rộng triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng, đồng thời đưa vào hoạt động các trạm sạc V-Green tại cửa hàng.

Ở thị trường nước ngoài, chuỗi Erablue tại Indonesia tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh. Năm 2025, doanh thu của Erablue tăng hơn 70%.

Trong đó, doanh thu bình quân của cửa hàng mô hình M (tương đương Điện Máy Xanh Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng mỗi tháng, trong khi mô hình S (tương đương Điện Máy Xanh Supermini) đạt gần 2 tỷ đồng mỗi tháng - cao gần gấp đôi so với các mô hình tương tự tại Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, Erablue vận hành 181 cửa hàng, vượt mốc 150 cửa hàng theo kế hoạch và đã chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn. Bước sang năm 2026, chuỗi này dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua việc mở mới thêm các cửa hàng.

Bách Hóa Xanh lãi liên tiếp 2 năm

Đối với Bách Hóa Xanh, năm 2025, chuỗi ghi nhận doanh thu gần 46.900 tỷ đồng , tăng 14% so với năm 2024. Riêng quý IV/2025, doanh thu của chuỗi tăng 15%.

MWG cho biết mảng bán hàng online tại Bách Hóa Xanh tiếp tục bứt phá khi phục vụ hơn 7 triệu lượt giao dịch thành công, mang về khoảng 2.300 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 5% tổng doanh thu toàn chuỗi. Đáng chú ý, so với cùng kỳ, doanh thu online tăng tới 150%.

Xét theo ngành hàng, Bách Hóa Xanh ghi nhận kết quả tích cực trên hầu hết nhóm sản phẩm chủ lực. Ngành hàng thực phẩm tươi sống tăng khoảng 5-15%, trong khi nhóm FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) tăng 5-20%.

Về mở rộng mạng lưới, trong năm ngoái, chuỗi đưa vào hoạt động 789 cửa hàng mới, vượt kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng. Gần 50% số cửa hàng mới tập trung tại khu vực miền Trung.

Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh cũng chính thức hiện diện tại miền Bắc sau gần 10 năm tập trung phục vụ khách hàng miền Nam và miền Trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc.

Theo MWG, năm 2025 cũng là năm thứ hai liên tiếp Bách Hóa Xanh ghi nhận lợi nhuận dương, với mức tăng gấp nhiều lần so với năm trước, qua đó thiết lập cột mốc mới về đóng góp lợi nhuận cho toàn tập đoàn.

Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết kết quả này đến từ chiến lược mở rộng quy mô song song với nâng cao hiệu quả vận hành. Chuỗi tiếp tục tối ưu chi phí cửa hàng, giảm hao hụt, kiểm soát chi phí kho vận, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là hàng tươi sống và cải thiện trải nghiệm mua sắm nhằm thu hút và mở rộng tệp khách hàng.

MWG cho biết năm 2025, Bách Hóa Xanh đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là nhóm hàng tươi sống. Ảnh: Liên Phạm.

Ở mảng bán lẻ dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu cả năm 2025 đạt gần 2.200 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc số lượng cửa hàng bình quân trong năm thấp hơn khoảng 100 cửa hàng, tương đương mức giảm 22% so với cùng kỳ. Đây được xem là nền tảng để An Khang hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn từ năm 2026.

Với chuỗi Avakids, năm 2025 doanh thu đạt gần 1.400 tỷ đồng , tăng 16% so với năm 2024. Trong đó, kênh online đóng góp trên 50% tổng doanh thu và ghi nhận mức tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược tập trung phát triển kênh trực tuyến đối với nhóm sản phẩm mẹ và bé, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Nhờ đó, Avakids đã đóng góp lợi nhuận cho MWG trong năm 2025, với mức lợi nhuận cải thiện rõ rệt so với năm trước.