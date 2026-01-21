Thế Giới Di Động 'bắt tay' Home Credit cho vay tiền mặt

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài và Home Credit Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đặc biệt.

MWG của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Home Credit Việt Nam. Ảnh: MWG.

Theo CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), hợp tác chiến lược mới tập trung vào việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thông qua các giải pháp tài chính của Home Credit Việt Nam.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh tổng doanh số mua trả chậm do Home Credit triển khai tại hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động đã vượt 45.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD ).

Theo công bố, trọng tâm hợp tác lần này là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh - pháp nhân vừa được MWG tách ra để quản lý và phát triển các chuỗi bán lẻ chủ lực gồm Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, AVAKids và An Khang.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Đầu tư Điện Máy Xanh cho biết trong nhiều năm qua, phần lớn khách hàng mua trả góp tại hệ thống Thế Giới Di Động sử dụng dịch vụ của Home Credit. Việc ký kết thỏa thuận mới được xem là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính gắn với hoạt động bán lẻ trên nền tảng công nghệ.

Về dài hạn, Home Credit và MWG đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp tác chạm mốc 100.000 tỷ đồng và phục vụ khoảng 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ các giải pháp trả chậm truyền thống sang nhiều sản phẩm tài chính khác như mua trước - trả sau, thẻ tín dụng, vay tiền mặt...

Đáng chú ý, phạm vi hợp tác mới không chỉ giới hạn ở các sản phẩm công nghệ - điện máy, mà còn mở rộng sang các chuỗi bán lẻ khác trong hệ sinh thái MWG như Bách Hóa Xanh, Nhà thuốc An Khang và AVAKids.

Ông Fabien Sanchez, Giám đốc Kinh doanh Home Credit Việt Nam cho rằng hợp tác giữa hai bên trong những năm qua không chỉ phản ánh tăng trưởng về quy mô tài chính, mà còn cho thấy nỗ lực thích ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.